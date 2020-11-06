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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 6 » 12:04:48

ДТП в Житомире: дорогу не поделили молодые водители на BMW и Mercedes. ФОТО

Сегодня, 12:26:48 478 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: дорогу не поделили молодые водители на BMW и Mercedes. ФОТО

 В Житомире на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Михаила Грушевского столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 ноября около 21:00.

Об этом в Facebook сообщила пользователь Galina Shevchuk.
 

"В Житомире, на перекрестке, Мазепы-Грушевского, 05.11.20 около 21 часов произошло ДТП. Все живы, слава Богу и подушкам безопасности. За неделю это уже вторая автотроща на одном и том же месте", - написала житомирянка.


Сайт Житомир инфо сообщает, что на указанном перекрестке столкнулись автомобили Mercedes и BMW. В ДТП были пострадавшие.

"На Грушевского - Мазепы произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись два автомобиля - Mercedes и BMW. За рулем BMW был гражданин 1998 года рождения, Mercedes управлял водитель 1999 года рождения. На месте работали следователи городского отдела полиции. Патрульные обеспечили охрану места происшествия", - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.



ФОТО: Galina Shevchuk
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 13:13:03, Сегодня [Материал]

вечная борьба между кланами)
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