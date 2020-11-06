ДТП в Житомире: дорогу не поделили молодые водители на BMW и Mercedes. ФОТО

В Житомире на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Михаила Грушевского столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 ноября около 21:00.
Об этом в Facebook сообщила пользователь Galina Shevchuk
.
"В Житомире, на перекрестке, Мазепы-Грушевского, 05.11.20 около 21 часов произошло ДТП. Все живы, слава Богу и подушкам безопасности. За неделю это уже вторая автотроща на одном и том же месте", - написала житомирянка.
Сайт Житомир инфо
сообщает, что на указанном перекрестке столкнулись автомобили Mercedes и BMW. В ДТП были пострадавшие.
"На Грушевского - Мазепы произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись два автомобиля - Mercedes и BMW. За рулем BMW был гражданин 1998 года рождения, Mercedes управлял водитель 1999 года рождения. На месте работали следователи городского отдела полиции. Патрульные обеспечили охрану места происшествия"
, - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.
ФОТО: Galina Shevchuk