Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Происшествия. ДТП в Житомире: дорогу не поделили молодые водители на BMW и Mercedes. ФОТО - 6 Ноября 2020