Более 200 единиц техники готовы к очистке дорог Житомирщины от снега и льда – САД

В Житомирской области на круглосуточное дежурство заступили дорожные подрядные организации, чтобы оперативно реагировать на ухудшение погодных условий и не допускать возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
Об этом 16 ноября сообщила Служба автомобильных дорог
области.
"С сегодняшнего дня для мобильного реагирования на ухудшение погоды организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций, задействованных на осенне-зимнем эксплуатационном содержании автомобильных дорог общего пользования государственного значения области. Дежурства будут происходить на производственных базах дорожников", - говорится в сообщении.
Спасать дороги области от гололеда и снежных заносов будут: ЧП "Автомагистраль", ООО "Техно-Буд-Центр", ООО "Спец Комплект Постач".
В наличии у подрядчиков 219 единиц дорожной техники, 64 из которых - пескоразбрасыватели. Для ликвидации зимней скользкости имеется 21 тыс. тонн фрикционных материалов и 12 тыс. тонн технической соли.