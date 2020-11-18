Мусорные разборки в Житомире: бывший перевозчик не уступает место новой компании. ВИДЕО

В Житомире в микрорайоне Крошня мусорный скандал: компания, которая ранее занималась вывозом мусора, мешает работать новом перевозчику. Речь идет о частном ЖЭКе №4 депутата Житомирского городского совета, бизнесмена Владимира Тычины.
Однако, как сообщает информационное издание "Факти Житомира", сейчас на Крошне новые контейнеры компании "Грин Бин" выставляют за пределы мусороуборочных площадок, а на их месте снова ставят контейнеры предприятия Тычины.
Жительница Крошни предоставила фотографии мусороуборочной площадки по ул. Покровской 159, на которой продолжается борьба за клиента: новые баки "Грин Бин" отставлены в сторону, вместо них стоят старые, 4-го ЖЭКа.
В Житомирском городском совете о конфликте знают. Заместитель городского головы Сергей Кондратюк в комментарии телеканалу "Союз-ТВ" рассказал, что частному ЖЭКу было предоставлено время на вывоз своих баков - 3 дня. Впрочем, компания не воспользовалась этим и просто проигнорировала, еще и заменила все новые баки на свои.
По словам Кондратюка, с владельцем частного ЖЭКа, депутатом городского совета Владимиром Тычиной неоднократно пытались договориться, но диалог не получился. Он не соглашается.
Поэтому было решено, что старые контейнеры частного ЖЭКа вывезут работники КП "Инспекция по благоустройству". Их разместят на территории КП "Зеленбуд". Вместе с тем, ЖЭКу №4 выставят счет за демонтаж, перевозку и хранение. Получить их обратно предприятие Тычины сможет только после оплаты этих услуг.
Стоит добавить, что кроме хулиганства с перестановкой баков, каждую ночь фиксируются факты поджога. В ситуации разбирается полиция.