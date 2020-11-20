Житомирянин в своей квартире снимал порнографию, а затем распространял среди подростков – полиция

В Житомире 37-летнего мужчину подозревают в изготовлении и распространении порнографической продукции. Об этом "ЖЖ
" сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, житомирянин в своей квартире изготавливал и хранил видеопродукцию порнографического характера, которую затем распространял среди несовершеннолетних через соцсеть.
"20 ноября по месту жительства фигуранта дела проведен обыск и изъяты планшет, телефон, одежда, компьютер - вещественные доказательства, с помощью которых совершалось преступление. Кроме того, в ходе обыска обнаружено и изъято вещество, внешне похожее на наркотическое средство", - сообщает Житомирская областная прокуратура.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч.2 ст. 156 УК Украины.
"Досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области, продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления, а также круг лиц, которые также могли пострадать от преступления"
, - резюмировали в прокуратуре.