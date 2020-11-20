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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 20 » 13:38:51

Житомирянин в своей квартире снимал порнографию, а затем распространял среди подростков – полиция

Сегодня, 14:00:44 1068 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин в своей квартире снимал порнографию, а затем распространял среди подростков – полиция

 В Житомире 37-летнего мужчину подозревают в изготовлении и распространении порнографической продукции. Об этом "ЖЖ" сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, житомирянин в своей квартире изготавливал и хранил видеопродукцию порнографического характера, которую затем распространял среди несовершеннолетних через соцсеть.
 

"20 ноября по месту жительства фигуранта дела проведен обыск и изъяты планшет, телефон, одежда, компьютер - вещественные доказательства, с помощью которых совершалось преступление. Кроме того, в ходе обыска обнаружено и изъято вещество, внешне похожее на наркотическое средство", - сообщает Житомирская областная прокуратура.




Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 301, ч.2 ст. 156 УК Украины.

"Досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области, продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления, а также круг лиц, которые также могли пострадать от преступления", - резюмировали в прокуратуре.
Тэги: Житомир, прокуратура, порнография
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:18:07, Сегодня [Материал]
+1

ничего ему не будет, как и тому захысныку, что свою дочку в порнухе снимал. Европейские ценности.
Скарификатор
2 Перикарда (Скарификатор)   • 18:46:00, Сегодня [Материал]
0

Т***sS?
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