Новоизбранные депутаты Житомирского облсовета завтра соберутся на первую сессию

"Убежден, что чем скорее новоизбранные депутаты приступят к полноценной работе, тем лучше будет для области. Со своей стороны могу заверить, что Житомирская областная государственная администрация и я лично, готовы к плодотворному сотрудничеству с депутатским корпусом. Уже в ближайшее время планируем вынести на обсуждение областные программы и вопросы, касающиеся таких важных направлений жизни области как развитие системы здравоохранения и образовательных учреждений, предоставления социальных услуг, формирование бюджета на следующий год, развитие экономики и привлечения инвестиций и многое другое", - написал Бунечко на своей Facebook-странице.