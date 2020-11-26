Новоизбранные депутаты Житомирского облсовета завтра соберутся на первую сессию

Первая сессия Житомирского областного совета VIII созыва состоится в пятницу, 27 ноября. Соответствующее решение приняла областная территориальная избирательная комиссия.
"Согласно части 3 ст. 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" Житомирская областная территориальная избирательная комиссия назначила первую сессию Житомирского областного совета VIII созыва на 27 ноября. Соответствующее постановление №76 было принято 25 ноября на заседании областной ТИК"
, - информирует пресс-служба облсовета.
На первое заседание новоизбранные депутаты соберутся в 10:00 в сессионном зале.
Решение о назначении даты первой сессии Житомирского областного совета прокомментировал председатель ОГА Виталий Бунечко.
"Убежден, что чем скорее новоизбранные депутаты приступят к полноценной работе, тем лучше будет для области. Со своей стороны могу заверить, что Житомирская областная государственная администрация и я лично, готовы к плодотворному сотрудничеству с депутатским корпусом. Уже в ближайшее время планируем вынести на обсуждение областные программы и вопросы, касающиеся таких важных направлений жизни области как развитие системы здравоохранения и образовательных учреждений, предоставления социальных услуг, формирование бюджета на следующий год, развитие экономики и привлечения инвестиций и многое другое", - написал Бунечко на своей Facebook-странице.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ЦИК определила итоги голосования за кандидатов в депутаты Житомирского областного совета. В областной совет прошли депутаты
9 из 13 партий, участвовавших в выборах.