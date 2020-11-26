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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 26 » 08:27:37

Новоизбранные депутаты Житомирского облсовета завтра соберутся на первую сессию

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Новоизбранные депутаты Житомирского облсовета завтра соберутся на первую сессию

 Первая сессия Житомирского областного совета VIII созыва состоится в пятницу, 27 ноября. Соответствующее решение приняла областная территориальная избирательная комиссия.

"Согласно части 3 ст. 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" Житомирская областная территориальная избирательная комиссия назначила первую сессию Житомирского областного совета VIII созыва на 27 ноября. Соответствующее постановление №76 было принято 25 ноября на заседании областной ТИК", - информирует пресс-служба облсовета.

На первое заседание новоизбранные депутаты соберутся в 10:00 в сессионном зале.



Решение о назначении даты первой сессии Житомирского областного совета прокомментировал председатель ОГА Виталий Бунечко.
 

"Убежден, что чем скорее новоизбранные депутаты приступят к полноценной работе, тем лучше будет для области. Со своей стороны могу заверить, что Житомирская областная государственная администрация и я лично, готовы к плодотворному сотрудничеству с депутатским корпусом. Уже в ближайшее время планируем вынести на обсуждение областные программы и вопросы, касающиеся таких важных направлений жизни области как развитие системы здравоохранения и образовательных учреждений, предоставления социальных услуг, формирование бюджета на следующий год, развитие экономики и привлечения инвестиций и многое другое", - написал Бунечко на своей Facebook-странице.


Как сообщал "Журнал Житомира", ЦИК определила итоги голосования за кандидатов в депутаты Житомирского областного совета. В областной совет прошли депутаты 9 из 13 партий, участвовавших в выборах.
Тэги: депутаты, сессия, облсовет, Житомир
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