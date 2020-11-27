В центре Житомира столкнулись две машины Skoda: видео с камер наблюдения

27 ноября в центре Житомира столкнулись два автомобиля Skoda. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:00 утра на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.
Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения Городского информационного центра. Видео разместили на странице "Житомир Автомобильный
" в Facebook.
На кадрах видно, как черная Skoda Octavia двигалась по Большой Бердичевской в направлении площади Королева. В это время водитель другой машины Skoda поворачивал на ул. Театральную, срезал угол и столкнулся со встречным автомобилем.
После столкновения одна из машин вылетела на тротуар. Информации о пострадавших пока нет.
Ответ: вищезгадане відео з'явилося у пабліку на 1,5 години раніше, ніж на сторінці КП.
Лучше назовите его дебилом!