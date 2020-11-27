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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 27 » 10:50:02

В центре Житомира столкнулись две машины Skoda: видео с камер наблюдения

Сегодня, 11:09:39 1503 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира столкнулись две машины Skoda: видео с камер наблюдения

 27 ноября в центре Житомира столкнулись два автомобиля Skoda. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:00 утра на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.

Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения Городского информационного центра. Видео разместили на странице "Житомир Автомобильный" в Facebook.



На кадрах видно, как черная Skoda Octavia двигалась по Большой Бердичевской в ​​направлении площади Королева. В это время водитель другой машины Skoda поворачивал на ул. Театральную, срезал угол и столкнулся со встречным автомобилем.

После столкновения одна из машин вылетела на тротуар. Информации о пострадавших пока нет.
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 5
RaID
1 Сергій (RaID)   • 11:49:42, Сегодня [Материал]
0

В чому сакральний сенс викладати крадене відео з сторінки "КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради" яке у процесі перезаливки втрачає у якості?
Ответ: вищезгадане відео з'явилося у пабліку на 1,5 години раніше, ніж на сторінці КП.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:21:58, Сегодня [Материал]
0

а почему нет ? я допустим смотрю только этот сайт. и за видео благодарен
RaID
5 Сергій (RaID)   • 17:02:40, Сегодня [Материал]
0

Я що казав що треба відео прибрати? Є відео від КП у кращій якості, от і все. Якби ЖЖ виклав його ви були б ще більш вдячні :D
melan
2 melan (melan)   • 13:04:48, Сегодня [Материал]
+1

водитель светлой машины олень конкретный....
Житич
4 Василий (Житич)   • 14:44:36, Сегодня [Материал]
+2

Не обежайте животных.
Лучше назовите его дебилом!
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