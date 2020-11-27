Депутаты избрали заместителей председателя Житомирского облсовета

«Как высший орган представительной власти в области Житомирский областной совет должен иметь стратегическое направление своей деятельности - поддержку местного самоуправления, а также налаживание высокого уровня конструктивного сотрудничества с исполнительной властью в регионе. Кроме того, среди приоритетов - способствовать соблюдению законности и правопорядка в области», - отметил Олег Дзюбенко во вступительном слове.

«Прежде всего, хочу поздравить вас всех с избранием депутатами Житомирского областного совета. Спасибо за доверие, и обещаю, что все свои усилия, знания и опыт я использую для консолидации всех политических сил, представленных в областном совете, для решения проблем, которые беспокоят наших избирателей», - сказал во время своего выступления Владимир Ширма.