Депутаты избрали заместителей председателя Житомирского облсовета

Первым заместителем председателя Житомирского областного совета избран Олег Дзюбенко. Соответствующее решение по результатам тайного голосования было поддержано большинством голосов на заседании первой сессии Житомирского областного совета VIII созыва.
«По результатам голосования за первого заместителя председателя областного совета, кандидатуру Олега Дзюбенко поддержали 53 депутата»
, - сообщил председатель счетной комиссии Александр Черноморец.
«Как высший орган представительной власти в области Житомирский областной совет должен иметь стратегическое направление своей деятельности - поддержку местного самоуправления, а также налаживание высокого уровня конструктивного сотрудничества с исполнительной властью в регионе. Кроме того, среди приоритетов - способствовать соблюдению законности и правопорядка в области», - отметил Олег Дзюбенко во вступительном слове.
На должность заместителя председателя областного совета была внесена кандидатура Владимира Ширмы.
Волеизъявление осуществили 54 депутата. По результатам подсчета голосов, за кандидатуру Владимира Ширмы проголосовали 48 народных избранников.
«Прежде всего, хочу поздравить вас всех с избранием депутатами Житомирского областного совета. Спасибо за доверие, и обещаю, что все свои усилия, знания и опыт я использую для консолидации всех политических сил, представленных в областном совете, для решения проблем, которые беспокоят наших избирателей», - сказал во время своего выступления Владимир Ширма.
Как сообщал «Журнал Житомира
», председателем Житомирского областного совета стал депутат партии «Слуга народа» Владимир Федоренко
.
Справка
Олег Дзюбенко
- директор государственного предприятия «Малинское лесное хозяйство». Дзюбенко был избран в областной совет седьмого созыва от Блока Петра Порошенко. На выборах 2020 года баллотировался от партии «Наш край».
Владимир Ширма
- в 2015 году стал депутатом Житомирского областного совета от Блока Петра Порошенко. В 2016 году стал председателем областного совета. На выборах 2020 года Ширма баллотировался в облсовет от партии «Пропозиция».