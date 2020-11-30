У Житомирі відкрився перший стаціонарний реабілітаційний центр. ФОТО

«Це ті пацієнти, які не можуть ходити, самі себе обслуговувати після перенесених травм та інсультів. А також люди, які перенесли травми хребта та великих суглобів. Фактично нашими пацієнтами є люди, які потребують кваліфікованої стаціонарної допомоги неврологів та реабілітологів. Нам вдалося зібрати мультифункціональну команду з неврологів, реабілітологів, ерготерапевта, кінезіотерапевта, логопеда та інший спеціально навчений медичний персонал», - зазначає Сергій Дацкевич, лікар невролог та один із засновників Центру.