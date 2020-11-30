У Житомирі відкрився перший стаціонарний реабілітаційний центр. ФОТО

Центр догляду та реабілітації пацієнтів із захворюваннями центральної нервової системи починає працювати у Житомирі.
Однією з унікальних послуг Центру і його безперечна перевага – можливість цілодобового перебування пацієнта із супутнім медичним доглядом та триразовим харчуванням.
Центр догляду та реабілітації спеціалізується на:
- догляді за літніми людьми,
- реабілітації захворювань центральної нервової системи,
- нейрореабілітації після інсульту та черепно-мозкових травм,
- реабілітація після спортивних травм.
«Це ті пацієнти, які не можуть ходити, самі себе обслуговувати після перенесених травм та інсультів. А також люди, які перенесли травми хребта та великих суглобів. Фактично нашими пацієнтами є люди, які потребують кваліфікованої стаціонарної допомоги неврологів та реабілітологів. Нам вдалося зібрати мультифункціональну команду з неврологів, реабілітологів, ерготерапевта, кінезіотерапевта, логопеда та інший спеціально навчений медичний персонал», - зазначає Сергій Дацкевич, лікар невролог та один із засновників Центру.
Центр готовий приймати пацієнтів з усієї Житомирської області та забезпечити якісну реабілітацію та догляд. На відміну від лікарні пацієнти забезпечені персональною увагою, комфортною санаторною обстановкою та якісним харчуванням, що входить у вартість перебування.
Для пацієнтів у післяінсультному стані, після черепно-мозкових травм різної тяжкості це високі шанси на якісне життя після отриманої реабілітації.
Центр знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна 2, додаткова інформація за телефонами: 067 999 70 03, 0800 339 596.