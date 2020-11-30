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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 30 » 14:32:33

У Житомирі відкрився перший стаціонарний реабілітаційний центр. ФОТО     Реклама  

Вчера, 14:44:28 1486 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирі відкрився перший стаціонарний реабілітаційний центр. ФОТО

 Центр догляду та реабілітації пацієнтів із захворюваннями центральної нервової системи починає працювати у Житомирі.

Однією з унікальних послуг Центру і його безперечна перевага – можливість цілодобового перебування пацієнта із супутнім медичним доглядом та триразовим харчуванням.

Центр догляду та реабілітації спеціалізується на:
 
  • догляді за літніми людьми,
  • реабілітації захворювань центральної  нервової системи,
  • нейрореабілітації після інсульту та черепно-мозкових травм,
  • реабілітація після спортивних травм.
 

«Це ті пацієнти, які не можуть ходити, самі себе обслуговувати після перенесених травм та інсультів. А також люди, які перенесли травми хребта та великих суглобів. Фактично нашими пацієнтами є люди, які потребують кваліфікованої стаціонарної допомоги неврологів та реабілітологів. Нам вдалося зібрати мультифункціональну команду з неврологів, реабілітологів, ерготерапевта, кінезіотерапевта, логопеда та інший спеціально навчений медичний персонал», - зазначає Сергій Дацкевич, лікар невролог та один із засновників Центру.


Центр готовий приймати пацієнтів з усієї Житомирської області та забезпечити якісну реабілітацію та догляд. На відміну від лікарні пацієнти забезпечені персональною увагою, комфортною санаторною обстановкою та якісним харчуванням, що входить у вартість перебування.

Для пацієнтів у післяінсультному стані, після черепно-мозкових травм різної тяжкості це високі шанси на якісне життя після отриманої реабілітації.

Центр знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна 2, додаткова інформація за телефонами: 067 999 70 03, 0800 339 596.
Тэги: Реабилитационный центр, Житомир
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