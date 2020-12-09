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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 9 » 11:26:52

На трассе Житомир-Киев столкнулись сразу 3 автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО

Вчера, 11:41:52 1545 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Киев столкнулись сразу 3 автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО

 9 декабря на автодороге Киев-Чоп в Житомирской области столкнулись сразу 3 автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Коростышевской объездной около 9 часов утра.

Одного из водителей зажало конструкциями автомобиля, поэтому его доставали спасатели, передает сайт Житомир инфо.
 

«На вызов подразделения полиции в 8:55 отделение спасателей из Коростышева выехало для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП и спасения пострадавшего на коростышевской объездной. Там столкнулись три легковых автомобиля, по предварительной информации, это Skoda, Volkswagen и «Москвич». Спасатели проводили работы по деблокированию травмированного водителя из автомобиля «Москвич». Ему зажало ногу. С помощью пневмоножниц спасатели разрезали кузов, крышу, двери, заднюю стенку между багажником и водительским сиденьем и само сиденье, освободив водителя. Автомобилем скорой помощи его госпитализировали», - сообщила начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Житомирской области Оксана Ковальчук.


Также бойцы ГСЧС смывали с дороги топливо, которое вылилось из бака автомобиля, чтобы не допустить возгорание.

 
Тэги: дтп, Житомирская область
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