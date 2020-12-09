На трассе Житомир-Киев столкнулись сразу 3 автомобиля, есть пострадавшие. ВИДЕО

«На вызов подразделения полиции в 8:55 отделение спасателей из Коростышева выехало для оказания помощи в ликвидации последствий ДТП и спасения пострадавшего на коростышевской объездной. Там столкнулись три легковых автомобиля, по предварительной информации, это Skoda, Volkswagen и «Москвич». Спасатели проводили работы по деблокированию травмированного водителя из автомобиля «Москвич». Ему зажало ногу. С помощью пневмоножниц спасатели разрезали кузов, крышу, двери, заднюю стенку между багажником и водительским сиденьем и само сиденье, освободив водителя. Автомобилем скорой помощи его госпитализировали», - сообщила начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Житомирской области Оксана Ковальчук.