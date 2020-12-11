Стали известны даты проведения сессий Житомирского городского совета и облсовета

Вторая сессия Житомирского городского совета VIII созыва состоится 17 декабря, начало - в 9:00. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Сухомлин
.
В повестке дня очередной сессии - 48 вопросов, среди основных: утверждение целевых программ и внесение изменений в существующие.
Также на сессии депутаты должны утвердить бюджет Житомирской городской территориальной громады на 2021 год.
10 декабря стало известно о созыве второй сессии Житомирского областного совета. Согласно распоряжению
председателя облсовета, пленарное заседание состоится 24 декабря в 10:00.
На рассмотрение депутатского корпуса вносятся вопросы об областном бюджете Житомирской области на 2021 год.
Также депутаты рассмотрят Программу экономического и социального развития Житомирской области на 2021 год, Регламент работы областного совета VIII созыва, примут Положение о постоянных комиссиях областного совета VIII созыва.
Как сообщал «Журнал Житомира
», на первой сессии депутаты горсовета утвердили «старых» заместителей мэра
и новый состав исполнительного комитета.