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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 11 » 13:22:26

Стали известны даты проведения сессий Житомирского городского совета и облсовета

Сегодня, 13:25:26 255 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стали известны даты проведения сессий Житомирского городского совета и облсовета

 Вторая сессия Житомирского городского совета VIII созыва состоится 17 декабря, начало - в 9:00. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Сухомлин.

В повестке дня очередной сессии - 48 вопросов, среди основных: утверждение целевых программ и внесение изменений в существующие.

Также на сессии депутаты должны утвердить бюджет Житомирской городской территориальной громады на 2021 год.

10 декабря стало известно о созыве второй сессии Житомирского областного совета. Согласно распоряжению председателя облсовета, пленарное заседание состоится 24 декабря в 10:00.

На рассмотрение депутатского корпуса вносятся вопросы об областном бюджете Житомирской области на 2021 год.

Также депутаты рассмотрят Программу экономического и социального развития Житомирской области на 2021 год, Регламент работы областного совета VIII созыва, примут Положение о постоянных комиссиях областного совета VIII созыва.

Как сообщал «Журнал Житомира», на первой сессии депутаты горсовета утвердили «старых» заместителей мэра и новый состав исполнительного комитета.
Тэги: городской совет, облсовет, сессия
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