Под Житомиром столкнулись 4 автомобиля: фото с места ДТП

«По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi, 26-летний житель г. Андрушевка, двигаясь в направлении г. Сквира, совершил столкновение с автомобилем марки Daewoo Lanos, под управлением 22-летнего житомирянина. После этого Аudi, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Opel, водитель которого, 32-летний житель областного центра, в свою очередь выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyоta под управлением 52-летнего винничанина», - объясняют правоохранители.