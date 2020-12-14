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Под Житомиром столкнулись 4 автомобиля: фото с места ДТП

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Под Житомиром столкнулись 4 автомобиля: фото с места ДТП

 В пригороде Житомира столкнулись сразу 4 автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 декабря на трассе Житомир-Сквира, вблизи села Станишовка.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в полиции Житомирской области.
 

«По предварительной информации, водитель автомобиля Аudi, 26-летний житель г. Андрушевка, двигаясь в направлении г. Сквира, совершил столкновение с автомобилем марки Daewoo Lanos, под управлением 22-летнего житомирянина. После этого Аudi, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Opel, водитель которого, 32-летний житель областного центра, в свою очередь выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyоta под управлением 52-летнего винничанина», - объясняют правоохранители.


В результате столкновения два человека получили травмы.

«Водитель Opel и пассажирка Toyоta, 47-летняя жительница Винницкой области, с телесными повреждениями были госпитализированы в травматологическое отделение Житомирской больницы», - добавили в полиции.





Тэги: Житомирский район, дтп
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