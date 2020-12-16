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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 16 » 10:38:10

На перекрестке в Житомире не поделили дорогу два автомобиля. ФОТО

Сегодня, 10:53:10 1114 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На перекрестке в Житомире не поделили дорогу два автомобиля. ФОТО

 Утром 16 декабря на перекрестке улиц Киевской и Князей Острожских в Житомире произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В ДТП никто не пострадал, передает сайт Житомир инфо.

"На указанном перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lanos и Volvo. Пострадавших лиц нет. На месте работает экипаж, который оформляет ДТП", - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.

Из-за аварии на Киевской в сторону автовокзала, образовалась "тянучка".



Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 11:24:07, Сегодня [Материал]
+2

Этот перекресток входит в топ аварийных мест. Возле него нужно устанавливать все эти камеры текущих скоростей или превышений.
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