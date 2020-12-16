На перекрестке в Житомире не поделили дорогу два автомобиля. ФОТО

Утром 16 декабря на перекрестке улиц Киевской и Князей Острожских в Житомире произошло ДТП с участием двух автомобилей.
В ДТП никто не пострадал, передает сайт Житомир инфо
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"На указанном перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lanos и Volvo. Пострадавших лиц нет. На месте работает экипаж, который оформляет ДТП"
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Из-за аварии на Киевской в сторону автовокзала, образовалась "тянучка".