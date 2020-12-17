В Житомирской области патрульные на Toyota Prius попали в ДТП

На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля полиции. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня, около 15 часов, на 177 километре автомобильной дороги М-06 (Киев-Чоп) вблизи населенного пункта Пулины, состоялось дорожно-транспортное происшествие с участием экипажа патрульной полиции и грузовика", - говорится в сообщении.
По информации полиции, водитель грузового транспортного средства Renault Magnum внезапно выехал на разворот и не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции Toyota Prius.
В результате ДТП у одного из полицейских перелом запястья левой руки, вывих тазобедренного сустава, множественные ссадины, у другого - ушиб грудной клетки, множественные ссадины.
"На месте происшествия работают следователи и медики. Патрульных полицейских госпитализировали"
, - отметили правоохранители.