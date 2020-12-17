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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 17 » 17:37:02

В Житомирской области патрульные на Toyota Prius попали в ДТП

Вчера, 17:38:02 936 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области патрульные на Toyota Prius попали в ДТП

 На автодороге Киев-Чоп в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля полиции. Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Сегодня, около 15 часов, на 177 километре автомобильной дороги М-06 (Киев-Чоп) вблизи населенного пункта Пулины, состоялось дорожно-транспортное происшествие с участием экипажа патрульной полиции и грузовика", - говорится в сообщении.


По информации полиции, водитель грузового транспортного средства Renault Magnum внезапно выехал на разворот и не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю полиции Toyota Prius.

В результате ДТП у одного из полицейских перелом запястья левой руки, вывих тазобедренного сустава, множественные ссадины, у другого - ушиб грудной клетки, множественные ссадины.

"На месте происшествия работают следователи и медики. Патрульных полицейских госпитализировали", - отметили правоохранители.
Тэги: патрульная полиция, Житомирская область, дтп
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