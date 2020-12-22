В Житомирской области спасатели деблокировали водителя из поврежденного в ДТП авто

В городе Андрушевка Житомирской области спасатели деблокировали травмированного водителя из поврежденной в результате ДТП легковушки.
По информации Управления Государственной службы Украины по ЧС, авария произошла вечером 21 декабря на одной из улиц райцентра.
"21 декабря в 17:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Андрушевка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия выяснилось, что легковушка ВАЗ столкнулась забором, её водителю поврежденными металлическими конструкциями зажало нижние конечности.
С помощью подручных средств спасатели деблокировали травмированного мужчину из транспортного средства и передали медикам, которые прибыли по вызову. Причины ДТП устанавливают правоохранители.