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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 22 » 12:21:56

В Житомирской области спасатели деблокировали водителя из поврежденного в ДТП авто

Вчера, 12:47:56 930 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области спасатели деблокировали водителя из поврежденного в ДТП авто

 В городе Андрушевка Житомирской области спасатели деблокировали травмированного водителя из поврежденной в результате ДТП легковушки.

По информации Управления Государственной службы Украины по ЧС, авария произошла вечером 21 декабря на одной из улиц райцентра.
 

"21 декабря в 17:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Андрушевка", - говорится в сообщении.


На месте происшествия выяснилось, что легковушка ВАЗ столкнулась забором, её водителю поврежденными металлическими конструкциями зажало нижние конечности.

С помощью подручных средств спасатели деблокировали травмированного мужчину из транспортного средства и передали медикам, которые прибыли по вызову. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Тэги: дтп, Житомирская область
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