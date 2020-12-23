В Житомирской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика: есть жертвы

В Житомирской области на трассе Киев - Ковель - Ягодин столкнулись легковушка и грузовик. В результате столкновения один человек погиб.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 декабря недалеко от с. Йосиповка Малинского района.
"Предварительно, водитель автомобиля Renault Laguna, 43-летний житель Днепропетровской области, двигаясь в направлении г. Киева, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Scania под управлением 42-летнего жителя Беларуси", - рассказали "ЖЖ" в полиции.
В результате ДТП водитель легковушки Renault погиб на месте происшествия.
Еще двое пассажиров этого же автомобиля, 28-летняя и 27-летний жители г. Днепр, получили травмы и были госпитализированы в коростенскую больницу.