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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 23 » 10:36:19

В Житомирской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика: есть жертвы

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В Житомирской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика: есть жертвы

 В Житомирской области на трассе Киев - Ковель - Ягодин столкнулись легковушка и грузовик. В результате столкновения один человек погиб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 декабря недалеко от с. Йосиповка Малинского района.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Renault Laguna, 43-летний житель Днепропетровской области, двигаясь в направлении г. Киева, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Scania под управлением 42-летнего жителя Беларуси", - рассказали "ЖЖ" в полиции.




В результате ДТП водитель легковушки Renault погиб на месте происшествия.

Еще двое пассажиров этого же автомобиля, 28-летняя и 27-летний жители г. Днепр, получили травмы и были госпитализированы в коростенскую больницу.
Тэги: дтп, Житомирская область
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