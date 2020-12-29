Привітання з новим Роком та Різдвом! ВІДЕО

З Новим роком шлю вітання.

Хай всі збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові. (вірш з інтернету)