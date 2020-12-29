Привітання з новим Роком та Різдвом! ВІДЕО

Зовсім скоро настане Новий Рік 2021 одне з найулюбленіших свят в Україні. Це свято об'єднує людей будь-якого віку, будь-яких профес ій. Ми усі із задоволенням прикрашаємо новорічну ялиночку та мріємо, що все погане щезне з останнім звуком новорічних курантів.
Ми усі у дванадцять годин Новорічної Ночі віримо у казку і цю саму мить ми усі щиро бажаємо щоб для усіх нас без виключення настав мир та спокій, щоб нас усіх без виключення оминали хвороби та негаразди, Ми усі щиро бажаємо, щоб для усіх нас та для нашої України настав добрий, спокійний, гарний рік, рік, де немає хвороб, горя, сльоз, війни, жаху, ненависті та злоби. Коли б’ють куранти та ми підіймаємо келехи за Новий Рік, ми стаємо усі без виключення дійсно єдиною нацією, справжніми патріотами та християнами, бо у ту мить наші серця наповнює любов, віра та надія, у ту мить наші думки сповнені справжньою мудрістю, бо не буває тоді в нас поганих, злих, підступних думок.
Я хочу побажати, що б ми усі залишились такими, якими ми були у мить зміни старого року новим. Я бажаю усім, що б завжди наші розум та серця були сповнені тими справжніми Вірою та Любов’ю. Щоб прийшли ми на Різдво до Церкви очищеними та що б Господь допоміг не загасити у наших серцях та розумі те світло, ту любов.
Мудрості та любов усім нам, і нехай надія та віра у Боже Милосердя допоможе здолати усі труднощі та перешкоди , що б настав для усіх нас ГАРНИЙ, ДОБРИЙ, ЩЕДРИЙ РІК. З Новим роком та Різдвом Христовим, мої любі брати-козаки та співвітчизники!
З Новим роком шлю вітання.
Хай всі збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові. (вірш з інтернету)
Крайовий отаман «Поліської Січі»
генерал-осавул українського козацтва О.П. Коцюбко