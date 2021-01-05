Жизнь на свалке: в Житомире состоится премьерный показ спектакля «Бельведер»

В Житомире 8 февраля состоится премьерный показ спектакля "Бельведер" по трагикомедии украинского драматурга Анатолия Дяченко.
Действие происходит на ... мусорной свалке, где живут симпатичные "бомжихи": романтическая Та (Лариса Руснак) и реалистка Ся (Екатерина Степанкова). "Апартаментное гнездышко" - старое авто без колес и телефонную будку, приспособленную как душ, Та возвышенно называет "Бельведер" (в переводе с итальянского означает "прекрасный вид"), и это как смех сквозь слезы, потому что на вонь вокруг не обращает внимания и грезит о ... море.
Две женщины по разным причинам оказались на краю жизни, между собой они то ссорятся, то мирятся, но однажды на их территории появляется Той Самий (Ахтем Сеитаблаев) ...
Кто на самом деле явился двум заброшенным душам? Действительно ли он является тем, кем назвался? Горькая и смешная, остроумная и философская пьеса Анатолия Дяченко побуждает к размышлениям.
Спектакль "Бельведер" состоится в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре, начало в 19:00. Чтобы попасть на спектакль, покупайте билеты на сайте karabas.com
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