Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13.01.2021    04:07:49
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 11 » 15:50:10

На Житомирщине мужчина после ДТП не захотел ехать в больницу: через несколько часов он умер

11.01.2021, 16:21:55 2278 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине мужчина после ДТП не захотел ехать в больницу: через несколько часов он умер

 На Житомирщине мужчина в ДТП получил травмы, однако не захотел ехать в больницу и через несколько часов скончался дома. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, инцидент произошел с. Замысловичи Олевского района.
 

"Предварительно, 9 января, около 21:30, 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ и двигаясь по дороге вблизи с. Замысловичи, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 48-летний мужчина, который был пассажиром авто получил внутренние телесные повреждения", - информирует ГУ Нацполиции.




По словам водителя и другого пассажира, травмированному предлагали вызвать "скорую", однако он отказался и настоял, чтобы его отвезли домой. Через несколько часов ему все же понадобилась медицинская помощь, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

Этой же ночью полицейские разыскали водителя ВАЗа и доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на употребление алкоголя.
 

"У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, он находился в состоянии опьянения", - отмечают правоохранители.


Также в ходе следственных действий изъято транспортное средство и назначено его экспертное исследование.
Тэги: Житомирщина, дтп
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:11:31, 11.01.2021 [Материал]
+3

ага предлагали скорую вызвать, что бы зарегистрировать ДТП где водитель был пьяный))) домой отвезли, наверно тоже бухой был... поэтому и не чувствовал что скоро конец приближается, а потом поздно было... это конечно догадки, но смысл в них есть.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus