На Житомирщине мужчина после ДТП не захотел ехать в больницу: через несколько часов он умер

На Житомирщине мужчина в ДТП получил травмы, однако не захотел ехать в больницу и через несколько часов скончался дома. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции области, инцидент произошел с. Замысловичи Олевского района.
"Предварительно, 9 января, около 21:30, 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ и двигаясь по дороге вблизи с. Замысловичи, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате 48-летний мужчина, который был пассажиром авто получил внутренние телесные повреждения", - информирует ГУ Нацполиции.
По словам водителя и другого пассажира, травмированному предлагали вызвать "скорую", однако он отказался и настоял, чтобы его отвезли домой. Через несколько часов ему все же понадобилась медицинская помощь, однако спасти жизнь мужчины не удалось.
Этой же ночью полицейские разыскали водителя ВАЗа и доставили в медицинское учреждение для освидетельствования на употребление алкоголя.
"У него отобраны образцы крови. По внешним признакам, он находился в состоянии опьянения", - отмечают правоохранители.
Также в ходе следственных действий изъято транспортное средство и назначено его экспертное исследование.