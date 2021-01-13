С февраля тарифы на газ для населения упадут на 30% – Офис президента

«Сегодня на совещании под руководством Президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не значит, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с ковид, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене свыше 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%», – сказал премьер-министр.

«То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить за природный газ существенно меньше. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен», – сказал Витренко.

«Но помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий», – добавил Зеленский.