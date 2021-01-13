С февраля тарифы на газ для населения упадут на 30% – Офис президента

«Сегодня на совещании под руководством Президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не значит, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с ковид, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене свыше 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%», – сказал премьер-министр.
«То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить за природный газ существенно меньше. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен», – сказал Витренко.
«Но помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий», – добавил Зеленский.
Тобто, на яку суму все ж таки залізли в наш карман?.
Особенно умиляет фраза * на время карантина*. Интересно, что они имеют ввиду??? Если локдаун, то он только до 24 января и сегодня Степанов уже утверждает, что локдаун продлевать не будут , хотя вчера заявлял другое.
Кинули народу кость и народ успокоится. А надо смотреть в будущее.
имеется ввиду общенациональный карантин, к-рый всегда продолжают. Т.е. не локдаун.
газ то у них покупают....
схема идентична, масштабы другие....
Але "Нафтогаз" це первинна ланка, а інші "гази"-це прокладки Фірташа і інших котрі перепродують його уже з націнкою.
Тому Сергій (RaID) правий і переходити в "Нафтогаз" потрібно всім тим, хто не хоче підтримувати олігархів і платити зайві гроші.
До речі, пройшла інформація що перехід до іншого постачальника можливо оформити не тільки через "Приват", а і через "Ощадбанк" в короткий термін.
Підтримав би.
Але якщо на фоні тарифів прийде до влади ця вата, чи інші корумповані "папередники" то це буде ще гірший геноцид ніж при янику коли держава була пограбована вщерть. Залишимось в постолах і знов будем рабами московітів.
Тому питання підтримати акції чи не підтримати не стоїть.
Однозначно підтримати і тільки в тому разі коли за нею не тирчать роги оцих ватних імбецілів і корупціонерів у котрих інші, особисті, плани на це дійство..
Гнать їх з цієї акції і тоді буде дійсно народний протест і його волевиявлення.
Но если тогда был геноцид - то сейчас что??? Недавно выбрасывала старые квитанции и нашла квитанцию за газ. Так вот в 2013 за газовую плиту за 1 человека платили 1, 86. грн. Сегодня пришло моей маме за газ с доставкой 71 грн.!!!!!
Я даже не знаю как назвать то, что делают с народом сейчас.
"Судите по делам" знайомо?
Ото ж і я за тих хто без фальшивого трєпа в очі виборцям, робить свою обіцяну справу для блага народу, а не для особистого збагачення забувши всі обіцянки.
Тож ВСІ "папередники" в лиці Президентів, без всякого виключення, обіцяли рай якщо їх виберуть, тільки не сказали для кого вони його збудують.
І цей, як виявилось, не виняток, а скоріше гірша копія бо підпав під вплив вати.
Тож ждати обіцяного ним зниження ціни на газ не вийшло бо його оточення, підняло космічні ціни і останній ненароком вийшов в ролі клоуна котрий не має вплив на ситуацію. І це правда.
Но где и как нам найти такого, чтобы выполнил обещанное и думал о там, как сделать жизнь людей достойной ????
Где этот человек???
Так за ці комічні платіжки Янукович розплатився з Путіним Кримом і Донбасом. Ти ж доросла дівка наче, а віриш досі у безплатний сир.
а вы рабы
рабы должны стоять на коленях
Українець ні перед ким і ніколи не стояв на колінах.
То це ж є кацапська теорія, "стояти на колінах", котра в тобі живе.
То ж стійте в глибокому поклоні орки пупкіна доки не здохнете від його бездарного правління. Ви раби і не спроможні на свободу.
Не визволитесь-буде вам гаплик разом з пупкіним.
Не дякуйте за попередження!
Правильно, саме так росіянці і стоять перед Путіним, подаючи йому чолобитні відосики.