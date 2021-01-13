Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14.01.2021    10:31:01
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Январь » 13 » 16:13:11

С февраля тарифы на газ для населения упадут на 30% – Офис президента

Вчера, 16:27:11 1755 30 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С февраля тарифы на газ для населения упадут на 30% – Офис президента

 Тарифы на газ для населения будут снижены более чем на 30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента, сообщает 13 января пресс-служба главы государства.
 

«Сегодня на совещании под руководством Президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не значит, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с ковид, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене свыше 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%», – сказал премьер-министр.


По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть внедрено и полностью заработает уже с февраля.
 

«То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить за природный газ существенно меньше. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен», – сказал Витренко.


«Кроме того, есть ряд решений по ценам за распределение газа – так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады – будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшения этой абонплаты», – добавил Денис Шмыгаль.

Президент Зеленский назвал рыночные цены на газ «слишком большими, особенно если учитывать пандемию».
 

«Но помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения – не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий», – добавил Зеленский.


В январе для клиентов государственной компании «Нафтогаз Украины» цена на газ выросла на 14% – до 7,22 грн без стоимости доставки. Для клиентов «Житомиргаз Сбыт» цена за голубое топливо составляет 9,91 грн.
Тэги: тарифы, газ
Комментариев: 30
predi
1 predi (predi)   • 16:32:43, Вчера [Материал]
+3

А цікаво, на скільки відсотків відбулось підвищення і чи ці 30% зможут привести тарифи до цифр перед підвищенням?
Тобто, на яку суму все ж таки залізли в наш карман?.
Mira
2 Irina (Mira)   • 16:38:40, Вчера [Материал]
+5

А почему не с января? Еще 18 дней впереди.
Особенно умиляет фраза * на время карантина*. Интересно, что они имеют ввиду??? Если локдаун, то он только до 24 января и сегодня Степанов уже утверждает, что локдаун продлевать не будут , хотя вчера заявлял другое.
Кинули народу кость и народ успокоится. А надо смотреть в будущее.
Fedya
7 Jose (Fedya)   • 16:51:19, Вчера [Материал]
+2

від подібних кісток може бути якесь занепокоєння? Аби не вдавиться...
Ивасик
20 Телесик (Ивасик)   • 21:23:21, Вчера [Материал]
0

"1236 об установлении с 19 декабря в 2020 до 28 февраля в 2021 г. на территории Украины карантина, продлив действие карантина..."
имеется ввиду общенациональный карантин, к-рый всегда продолжают. Т.е. не локдаун.
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 16:40:15, Вчера [Материал]
+5

Добродетели херовы...
briz
4 aleks (briz)   • 16:42:29, Вчера [Материал]
-1

локдаун и карантин не одно и тоже...
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 16:45:42, Вчера [Материал]
-6

Как так упадут??? А повышали их разве не потому, что газ на мировом рынке подорожал и Нафтогаз терпит убытки? Нет??
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 16:50:37, Вчера [Материал]
-3

словаков планируют нагнуть
газ то у них покупают....
Sams2
17 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:37:35, Вчера [Материал]
0

Газ покупают более чем у 80 европейских компаний. Именно за это заседающий в Лондоне наблюдательный совет Нафтогаза и платит Коболеву по миллиону в день.
pushistik13
23 Пушистик (pushistik13)   • 21:34:55, Вчера [Материал]
-2

я знаю контору, под которой 20 ФОПок
схема идентична, масштабы другие....
RaID
9 Сергій (RaID)   • 17:24:14, Вчера [Материал]
+4

Нафтогаз продає газ зараз населенню по 7,22, в той час як облгази в районі 10 грн, і народ замість того щоб звалить від тих облгазів ниє, а це ж вибачте десь на 35% дорожча ціна. Як бачимо що вони зробили, це швидше за все обмежили максимальну маржу, вони ж не можуть зменшити ціну на газ, тобто не ринок відрегулював ціну методом перейти від того де дорого туди де дешево, а вручну нагнути і всі ціни мають знизитись до рівня нафтогазу приблизно... При цьому 89% населення купує газ у облгазів, а не у того ж нафтогазу... А здавалось же відкрили ринок, біжіть від них, а вони будуть їсти кактус і траси перекривати, щоб за них хтось порішав.
starix
11 max starkov (starix)   • 18:23:09, Вчера [Материал]
+2

какой то у вас мелкий подход, облгаз, нефтегаз. Какая глобально разница кто поставщик, если импортер один, и именно он диктует правила рынка. А ситуация такова, что когда весной цена газа упала до рекордной отметки чуть ли не за всю историю - эти клоуны затарились по самые помидоры, а сейчас можно и толкнуть по рыночной цене )
predi
13 predi (predi)   • 19:22:27, Вчера [Материал]
+1

Так і є.
Але "Нафтогаз" це первинна ланка, а інші "гази"-це прокладки Фірташа і інших котрі перепродують його уже з націнкою.
Тому Сергій (RaID) правий і переходити в "Нафтогаз" потрібно всім тим, хто не хоче підтримувати олігархів і платити зайві гроші.
До речі, пройшла інформація що перехід до іншого постачальника можливо оформити не тільки через "Приват", а і через "Ощадбанк" в короткий термін.
RaID
28 Сергій (RaID)   • 23:34:46, Вчера [Материал]
+1

Якщо вам ніякої різниці між 9,91 і 7,22 то не скигліть, а якщо є то змінюйте розклад сил на ринку.
Ивасик
21 Телесик (Ивасик)   • 21:26:22, Вчера [Материал]
0

Если не секрет, скиньте в личку скриншоты (ссылками можно) на ваши платежки за газ у другого оператора и за саму транспортировку. Можете зарисовать всю перс. информацию (адреса, ФИО, расчетные счета), мне просто интересно посмотреть их расчеты, а то пока многие рассказывают про переходы, но платежки еще никто так и не показал. Спасибо.
RaID
29 Сергій (RaID)   • 23:42:30, Вчера [Материал]
0

А мені поки що немає що показувати, у мене всіма ненависний житомиргаз збут з ціною на газ 4,99 (Не встиг взяти по 4,49), тому я поки від нього не тікаю. Є знайомі що вже перейшли. Що саме цікавить у платіжці? Запитаю у них.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:23:51, Вчера [Материал]
-4

Они снизят на 30%. Кость бросили народу - мы вам снизииииим. Верните газотранспортную систему назад в госсобственность! Февраль месяц - бабка на двое гадала - снизят -не снизят! Не известно. Обещал Порошенко посадить, а сейчас вместе "гребут" на лыжах. Обещал в два раза снизить цену на газ, а поднял на 40% А теперь, типа понизят???? на 30 % - костомаху кидают. Обнаглевшие морды советуют нам собак продавать своих любимых. Газ стоит 341 грн за 1000 м. куб. Нам продают по 16 тысяч. Скважины пробурены еще при Советском Союзе по 1,5 км. И 60% их затампонировано на будущее. А будущего не вижу я . Потому что дети получают паспорта и уезжают за границу на панщину. Старики умирают от голода и болезней, лечиться не чем. Поэтому газотранспортную систему вернуть, обленерго вернуть в госсобственность . Подстилок олигархов - депутатов Верховного Совета выгнать. Убрать из обихода ворюг-олигархов, такого сословия, как олигархи быть не должно! И 15 01 в 11 часов, как объявили и проголосовали люди, идем в газконтору "Житомиргаз", потом в Облэнерго, потом в мэрию. Инфраструктура облэнерго стоит триллион долларов. более ста лет отстраивалась. никто не может выкупить облэнерго, даже королева Англии, у нее денег не хватит. Нашлась кучка "пиндосов" , которые украли у нас это, и так по всей Украине. Надо положить этому конец, потому что нас было 50 миллионов, а останолось чуть менее 20. Наверное, это последняя возможность спасти Страну. В Стране война, солдаты гибнут, а они на лыжах катаются. Старики голодными умирают, а они цену на газ поднимают. Те, кто может ходить и ползать, приходите 15 числа. Не верь друзьям, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды - Омар Хаям. До встречи, друзья, приходим все с плакатами.
predi
12 predi (predi)   • 18:55:22, Вчера [Материал]
-4

Цитата: "Они снизят на 30%. Кость бросили народу.
Підтримав би.
Але якщо на фоні тарифів прийде до влади ця вата, чи інші корумповані "папередники" то це буде ще гірший геноцид ніж при янику коли держава була пограбована вщерть. Залишимось в постолах і знов будем рабами московітів.
Тому питання підтримати акції чи не підтримати не стоїть.
Однозначно підтримати і тільки в тому разі коли за нею не тирчать роги оцих ватних імбецілів і корупціонерів у котрих інші, особисті, плани на це дійство..
Гнать їх з цієї акції і тоді буде дійсно народний протест і його волевиявлення.
Mira
15 Irina (Mira)   • 20:14:43, Вчера [Материал]
-2

Хочу сразу сказать, что я не за яныка.
Но если тогда был геноцид - то сейчас что??? Недавно выбрасывала старые квитанции и нашла квитанцию за газ. Так вот в 2013 за газовую плиту за 1 человека платили 1, 86. грн. Сегодня пришло моей маме за газ с доставкой 71 грн.!!!!!
Я даже не знаю как назвать то, что делают с народом сейчас.
predi
18 predi (predi)   • 21:00:33, Вчера [Материал]
0

Я теж ні за яника, ні за пороха ні за нинішнього.
"Судите по делам" знайомо?
Ото ж і я за тих хто без фальшивого трєпа в очі виборцям, робить свою обіцяну справу для блага народу, а не для особистого збагачення забувши всі обіцянки.
Тож ВСІ "папередники" в лиці Президентів, без всякого виключення, обіцяли рай якщо їх виберуть, тільки не сказали для кого вони його збудують.
І цей, як виявилось, не виняток, а скоріше гірша копія бо підпав під вплив вати.
Тож ждати обіцяного ним зниження ціни на газ не вийшло бо його оточення, підняло космічні ціни і останній ненароком вийшов в ролі клоуна котрий не має вплив на ситуацію. І це правда.
Mira
22 Irina (Mira)   • 21:30:43, Вчера [Материал]
-1

Согласна, надо судить по делам.
Но где и как нам найти такого, чтобы выполнил обещанное и думал о там, как сделать жизнь людей достойной ????
Где этот человек???
predi
27 predi (predi)   • 21:49:57, Вчера [Материал]
0

Саакашвили! Не?
TarasS
24 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:40:43, Вчера [Материал]
+1

"Так вот в 2013 за газовую плиту за 1 человека платили 1, 86. грн."

Так за ці комічні платіжки Янукович розплатився з Путіним Кримом і Донбасом. Ти ж доросла дівка наче, а віриш досі у безплатний сир.
bobrikov
10 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:25:42, Вчера [Материал]
+1

сами подняли, и теперь типо снижают))
Hoakina
14 Марина (Hoakina)   • 20:03:20, Вчера [Материал]
+1

дякуємо, царь-батюшка! *кланяються
pushistik13
16 Пушистик (pushistik13)   • 20:37:19, Вчера [Материал]
-4

кланяются вассалы
а вы рабы
рабы должны стоять на коленях
predi
19 predi (predi)   • 21:12:07, Вчера [Материал]
0

Ха,ха,ха.
Українець ні перед ким і ніколи не стояв на колінах.
То це ж є кацапська теорія, "стояти на колінах", котра в тобі живе.
То ж стійте в глибокому поклоні орки пупкіна доки не здохнете від його бездарного правління. Ви раби і не спроможні на свободу.
Не визволитесь-буде вам гаплик разом з пупкіним.
Не дякуйте за попередження!
TarasS
25 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:42:43, Вчера [Материал]
+1

"рабы должны стоять на коленях"

Правильно, саме так росіянці і стоять перед Путіним, подаючи йому чолобитні відосики.
pushistik13
26 Пушистик (pushistik13)   • 21:45:42, Вчера [Материал]
-2

и Навальный?
sax
30 saks (sax)   • 05:16:17, Сегодня [Материал]
0

Понижение цен на газ, скажется плохо на экономике Украины, поэтому люди и возмущаются.Это есть настоящие патриоты.Надо опять попробовать через пару месяцев повысить и будем посмотреть на реакции.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus