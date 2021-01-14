Стала известна судьба молодой косули, которую нашли в Житомире возле вокзала. ВИДЕО

"Одним из "против" было то, что зоозащитники будут обвинять нас в том, что мы удерживаем дикое животное. Но я думаю, что благодаря телевидению и соцсетям, это "против" - отпадает, потому что мы сделали доброе дело - приютили дикое животное, которое не может жить в дикой природе. Надеемся, что хотя бы четверть века, ведь именно столько могут жить косули в неволе, она будет радовать посетителей нашей контактной фермы", - рассказала заместитель декана по учебной работе технологического факультета Полесского национального университета Дина Лисогурская.