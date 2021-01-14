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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 14 » 10:35:17

Стала известна судьба молодой косули, которую нашли в Житомире возле вокзала. ВИДЕО

Вчера, 10:43:17 1756 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стала известна судьба молодой косули, которую нашли в Житомире возле вокзала. ВИДЕО

 Найденный в Житомире "олененок" оказался косулей. 13 января животное перевезли жить в контактный зоопарк Полесского национального университета, где для косули подготовили отдельный вольер. Об этом сообщает "Суспільне".

Прежде чем приютить животное у себя, в университете взвесили все "за" и "против".
 

"Одним из "против" было то, что зоозащитники будут обвинять нас в том, что мы удерживаем дикое животное. Но я думаю, что благодаря телевидению и соцсетям, это "против" - отпадает, потому что мы сделали доброе дело - приютили дикое животное, которое не может жить в дикой природе. Надеемся, что хотя бы четверть века, ведь именно столько могут жить косули в неволе, она будет радовать посетителей нашей контактной фермы", - рассказала заместитель декана по учебной работе технологического факультета Полесского национального университета Дина Лисогурская.


Заведующий лабораторией животноводства Полесского национального университета Владимир Ткачук говорит, что в контактном зоопарке сейчас находится семь домашних коз, но жить вместе с косулей Масей они не могут.
 

"Вольер отдельный. В нем подстилка из соломы, миска с водой. Воду будем менять постоянно. Мы ее сейчас подогреваем, поскольку минусовая температура. Также здесь расположена кормушка для грубых кормов, преимущественно для сена. Эти условия пригодны для пребывания дикой косули", - отметил мужчина.


Напомним, 3 января житомирянка по дороге на работу нашла возле железнодорожного вокзала молодую косулю.
 
Тэги: животное, косуля, Житомир
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