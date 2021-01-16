Растрата бюджетных средств: мэрия Житомира переплатила за топливо 900 тысяч гривен

"Установлено, что в 2017 году коммунальным предприятием, по результатам электронного аукциона, заключен с предпринимателем договор о закупке за государственные средства бензина и дизельного топлива на общую сумму более 2,7 млн грн. Однако уже в течение месяца с момента действия договора стороны заключили еще семь дополнительных соглашений, в которых обусловили повышение цены на бензин на 94 процента, а на дизельное топливо - на 42 процента", - сообщает прокуратура.