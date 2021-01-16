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Растрата бюджетных средств: мэрия Житомира переплатила за топливо 900 тысяч гривен

Сегодня, 17:03:08 658 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Растрата бюджетных средств: мэрия Житомира переплатила за топливо 900 тысяч гривен

 Коммунальное предприятие Житомирского горсовета безосновательно переплатило 900 тыс. грн поставщику топлива. Прокуратура требует взыскать средства в бюджет города Житомира.
 

"Установлено, что в 2017 году коммунальным предприятием, по результатам электронного аукциона, заключен с предпринимателем договор о закупке за государственные средства бензина и дизельного топлива на общую сумму более 2,7 млн грн. Однако уже в течение месяца с момента действия договора стороны заключили еще семь дополнительных соглашений, в которых обусловили повышение цены на бензин на 94 процента, а на дизельное топливо - на 42 процента", - сообщает прокуратура.


Как установлено местной прокуратурой, рыночная цена на нефтепродукты в течение этого периода не повысилась, а наоборот, снизилась.

"В результате поставки бензина и дизельного топлива по завышенным ценам коммунальным предприятием излишне уплачено предпринимателю более 900 тыс. грн", - добавляет ведомство.

В настоящее время по иску местной прокуратуры Хозяйственным судом Житомирской области открыто производство и осуществляется его рассмотрение.
Тэги: Топливо, прокуратура, бюджет
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