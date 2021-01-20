В Житомире возле храма УПЦ МП срежут 5 деревьев, чтобы построить забор

«Обратился приход святой Равноапостольной Ольги Украинской Православной церкви с ходатайством и предоставили решение исполнительного комитета о предоставлении разрешения на проведение благоустройства. Для того, чтобы установить забор, по границе 5 деревьев попадают в зону удаления. Акт составлен, начислена восстановительная стоимость, которая составляет 12406 гривен. Возраст деревьев за 60 лет», - сказала Татьяна Степаницкая, заместитель начальника КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира»

«Есть проект, они согласно проекту устанавливают по границе забор, который будет прозрачный, так как это объяснялось на исполнительном комитете. Дело в том, если будет такое красивое благоустройство, которое предусмотрено этой схемой, то вы знаете, тогда эти деревья не будут иметь того эстетического вида и с этим благоустройством не связываются. Соответственно, если будет потом осуществляться благоустройство, то предусмотрено там и озеленение, и так далее, тем более, что мы не просто позволяем удалить, но еще и они платят немалую восстановительную стоимость», - добавила Татьяна Степаницкая.