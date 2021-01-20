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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 20 » 13:26:48

В Житомире возле храма УПЦ МП срежут 5 деревьев, чтобы построить забор

Сегодня, 13:26:35 468 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле храма УПЦ МП срежут 5 деревьев, чтобы построить забор

 В Житомире на Киевском шоссе храм УПЦ МП удалит 5 деревьев, чтобы построить забор. Разрешение на это предоставили члены исполнительного комитета на заседании 20 января.

За зеленые насаждения приход святой Равноапостольной Ольги заплатят 12 тысяч гривен, передает издание Житомир инфо.
 

«Обратился приход святой Равноапостольной Ольги Украинской Православной церкви с ходатайством и предоставили решение исполнительного комитета о предоставлении разрешения на проведение благоустройства. Для того, чтобы установить забор, по границе 5 деревьев попадают в зону удаления. Акт составлен, начислена восстановительная стоимость, которая составляет 12406 гривен. Возраст деревьев за 60 лет», - сказала Татьяна Степаницкая, заместитель начальника КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира»


Татьяна Степаницкая отметила, что по проекту благоустройства эти деревья не будут иметь «эстетический вид» и в дальнейшем предусмотрено озеленение территории.
 

«Есть проект, они согласно проекту устанавливают по границе забор, который будет прозрачный, так как это объяснялось на исполнительном комитете. Дело в том, если будет такое красивое благоустройство, которое предусмотрено этой схемой, то вы знаете, тогда эти деревья не будут иметь того эстетического вида и с этим благоустройством не связываются. Соответственно, если будет потом осуществляться благоустройство, то предусмотрено там и озеленение, и так далее, тем более, что мы не просто позволяем удалить, но еще и они платят немалую восстановительную стоимость», - добавила Татьяна Степаницкая.


За решение разрешить удаление зеленых насаждений проголосовали все члены исполнительного комитета.
Тэги: Житомир, забор, церковь
Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:05:02, Сегодня [Материал]
+2

Отчего же не срезать, если сам Равноапостольный Гундяй благословил?
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