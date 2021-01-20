В Житомире после купания в проруби умер пенсионер – полиция

В Житомире 19 января после купания в проруби на аллее гидропарка умер пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.
"19 января в 20:02 в районное управление полиции поступило сообщение от фельдшера "скорой помощи" о том, что в этот же день по ул. Центральная аллея, Корбутовского гидропарка, г. Житомир, умер пенсионер 1950 г.р., житель областного центра, который предварительно искупался в проруби реки Тетерев"
, - отметила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.
При осмотре трупа правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, 19 января в Житомире, несмотря на запрет массовых мероприятий во время карантина, в гидропарке около сотни человек ныряли в прорубь
.