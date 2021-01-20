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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 20 » 14:37:03

В Житомире после купания в проруби умер пенсионер – полиция

Сегодня, 15:03:03 475 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире после купания в проруби умер пенсионер – полиция

 В Житомире 19 января после купания в проруби на аллее гидропарка умер пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Житомирской области.

"19 января в 20:02 в районное управление полиции поступило сообщение от фельдшера "скорой помощи" о том, что в этот же день по ул. Центральная аллея, Корбутовского гидропарка, г. Житомир, умер пенсионер 1950 г.р., житель областного центра, который предварительно искупался в проруби реки Тетерев", - отметила пресс-секретарь ГУНП Алла Ващенко.

При осмотре трупа правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 19 января в Житомире, несмотря на запрет массовых мероприятий во время карантина, в гидропарке около сотни человек ныряли в прорубь.
Тэги: Житомир, Смерть, КРЕЩЕНИЕ
Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:08:44, Сегодня [Материал]
0

Сто дебилов это сила!
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:16:12, Сегодня [Материал]
0

-20 еще и короновирус, они в прорубь лезут...ума нету
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