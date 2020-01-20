Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 2016:16:41

Помощь оказали вовремя: Житомирская мэрия прокомментировала смерть мужчины в гидропарке

Вчера, 16:39:41 1569 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Помощь оказали вовремя: Житомирская мэрия прокомментировала смерть мужчины в гидропарке

 Житомирский городской совет прокомментировал трагический инцидент - смерть мужчины во время проведения массовых мероприятий в честь Крещения. Как сообщал «Журнал Житомира», 19 января в житомирском гидропарке стало плохо мужчине и он умер.

В управлении здравоохранения уверяют, что в гидропарке присутствовали медики и они сразу начали реанимационные мероприятия.
 

«В гидропарке с 08:00 до 19:00 было организовано дежурство медицинских работников коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета - врача и сестры медицинской с сумками - вкладышами для оказания неотложной медицинской помощи.

Около 11:00 мужчине, который наблюдал за тем, как житомиряне погружаются в ледяную воду, внезапно стало плохо, о чем сразу сообщили дежурным медикам. Установив отсутствие дыхания и пульса у мужчины, они начали реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, введение адреналина, которые продолжались до прибытия бригады Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Однако, даже меры по восстановлению сердечной деятельности с помощью дефибриллятора, проводимых прибывшей бригадой, оказались безрезультатными. Медики боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, он умер», - информирует Управление здравоохранения городского совета.


Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от сердечно-сосудистой недостаточности, возникшей вследствие атеросклеротической болезни сердца.
Тэги: КРЕЩЕНИЕ, Житомир, Гидропарк, Смерть
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:48:13, Вчера
+2

Дефиблиратор надо комуто в голову с двух сторон. Через час применяли после смерти ? . Ну что вы пишите ? Скорая приехала . а Он уже застыл
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:56:14, Вчера
+2

Простой вопрос ..Почему на месте скопления огромного количества людей в зоне повышенного риска отсутствовала Скорая Помощь? Дайте этот ответ следователю Ау у нас в городе есть следователь..хоть один... Кто там Скорой Помощью заведует? Ответь Житомиру за что ты зарплату получаеш?
Гражданин
4 Гражданин (Гражданин)   • 21:49:37, Вчера
0

вы статью читали?
Yur4ik61
3 Yurik (Yur4ik61)   • 18:24:00, Вчера
+4

Его могло прихватить в любом месте и в любое время. С такими болезнями надо серьёзней относиться к своему здоровью.
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 00:37:09, Сегодня
0

что то мало ему болезней приписали... хотя для отмаза и так пойдет
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