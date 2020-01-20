Помощь оказали вовремя: Житомирская мэрия прокомментировала смерть мужчины в гидропарке

«В гидропарке с 08:00 до 19:00 было организовано дежурство медицинских работников коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета - врача и сестры медицинской с сумками - вкладышами для оказания неотложной медицинской помощи.



Около 11:00 мужчине, который наблюдал за тем, как житомиряне погружаются в ледяную воду, внезапно стало плохо, о чем сразу сообщили дежурным медикам. Установив отсутствие дыхания и пульса у мужчины, они начали реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, введение адреналина, которые продолжались до прибытия бригады Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Однако, даже меры по восстановлению сердечной деятельности с помощью дефибриллятора, проводимых прибывшей бригадой, оказались безрезультатными. Медики боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, он умер», - информирует Управление здравоохранения городского совета.