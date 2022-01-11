Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 12 Января 2022    09:10:14
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 11 » 15:24:31

На Крещение для житомирян подготовят прорубь, палатки и полевую кухню

Вчера, 15:24:31 861 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Крещение для житомирян подготовят прорубь, палатки и полевую кухню

 На Крещение 19 января в житомирском Гидропарке состоятся традиционные купания в проруби. В этом году зону для погружения планируют сместить ближе к центральной части пляжа.

Как сообщили в горсовете, такое решение связано с большим количеством желающих купаться.

"По мнению чрезвычайников, смещение купели правее спасательной станции позволит избежать массового скопления людей", - говорится в сообщении.

19 января в Гидропарке будет работать зона фудкорта, ярмарка и полевая кухня. Освящение воды и молебен начнется в 13:00.

Для желающих окунуться в проруби установят две палатки с подогревом для переодевания и будут предлагать горячий чай.

Концертная программа продлится с 13:30 до 18:00.

Напомним, в прошлом году из-за карантинных ограничений горсовет не организовывал традиционное общегородское освящение воды в Гидропарке и специальные локации для купания.
Тэги: КРЕЩЕНИЕ, Житомир, Гидропарк
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus