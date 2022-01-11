На Крещение для житомирян подготовят прорубь, палатки и полевую кухню

На Крещение 19 января в житомирском Гидропарке состоятся традиционные купания в проруби. В этом году зону для погружения планируют сместить ближе к центральной части пляжа.
Как сообщили в горсовете
, такое решение связано с большим количеством желающих купаться.
"По мнению чрезвычайников, смещение купели правее спасательной станции позволит избежать массового скопления людей"
, - говорится в сообщении.
19 января в Гидропарке будет работать зона фудкорта, ярмарка и полевая кухня. Освящение воды и молебен начнется в 13:00.
Для желающих окунуться в проруби установят две палатки с подогревом для переодевания и будут предлагать горячий чай.
Концертная программа продлится с 13:30 до 18:00.
Напомним, в прошлом году из-за карантинных ограничений
горсовет не организовывал традиционное общегородское освящение воды в Гидропарке и специальные локации для купания.