На Крещение для удобства житомирян увеличат количество транспорта в Гидропарк

В воскресенье, 19 января, православные украинцы будут отмечать Крещение Господне. Традиционно в этот день верующие житомиряне будут принимать благодатные купели в Тетереве
. В связи с этим городской совет увеличил количество транспорта до Гидропарка.
Согласно объявлению Житомирского горсовета, в направлении Гидропаркв дополнительно увеличен выпуск подвижного состава авто- и электротранспорта:
- троллейбусы: №5-А и №15-А
- маршрутки: №25, №44 и №126.
В мэрии отмечают, что троллейбусный маршрут №5-А будет курсировать по маршруту Гидропарк - площадь Победы.