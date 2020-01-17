Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17.01.2020    20:47:43
|
2020 » Январь » 1717:38:33

На Крещение для удобства житомирян увеличат количество транспорта в Гидропарк

Сегодня, 18:02:33 261 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Крещение для удобства житомирян увеличат количество транспорта в Гидропарк

 В воскресенье, 19 января, православные украинцы будут отмечать Крещение Господне. Традиционно в этот день верующие житомиряне будут принимать благодатные купели в Тетереве. В связи с этим городской совет увеличил количество транспорта до Гидропарка.

Согласно объявлению Житомирского горсовета, в направлении Гидропаркв дополнительно увеличен выпуск подвижного состава авто- и электротранспорта:
 
  • троллейбусы: №5-А и №15-А
  • маршрутки: №25, №44 и №126.

В мэрии отмечают, что троллейбусный маршрут №5-А будет курсировать по маршруту Гидропарк - площадь Победы.
Тэги: КРЕЩЕНИЕ, троллейбус, Житомир, Гидропарк
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus