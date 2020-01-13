Где и когда будут купаться на Крещение житомиряне: план мероприятий

19 января православные украинцы будут праздновать Крещение Господне. Уже традиционно в Житомире освящение воды и прием благодатной куполе состоится в Гидропарке.
Об этом стало известно из проекта решения исполнительного комитета, который разместили на сайте горсовета.
В документе отмечается, что празднование пройдут на территории Гидропарка с 11 до 16 часов. Прием купели начнется с 13:00.
План мероприятий
- 11.00 - Приветствие, познавательная информация о происхождении великого праздника
- рождественско-новогоднего цикла Богоявления (Крещения), аудиогазета;
- 12.30 - Осуществление чина великого освящения воды и молебен;
- 13.00 - Концертная программа с участием творческих коллективов КУ «Дворец
- культуры» Житомирского городского совета;
- с 13:00 до 16:00 - прием благодатной купели.