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2020 » Январь » 1312:26:56

Где и когда будут купаться на Крещение житомиряне: план мероприятий

Вчера, 12:54:56 1201 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где и когда будут купаться на Крещение житомиряне: план мероприятий

 19 января православные украинцы будут праздновать Крещение Господне. Уже традиционно в Житомире освящение воды и прием благодатной куполе состоится в Гидропарке.

Об этом стало известно из проекта решения исполнительного комитета, который разместили на сайте горсовета.

В документе отмечается, что празднование пройдут на территории Гидропарка с 11 до 16 часов. Прием купели начнется с 13:00.
 

План мероприятий

 
  • 11.00 - Приветствие, познавательная информация о происхождении великого праздника
  • рождественско-новогоднего цикла Богоявления (Крещения), аудиогазета;
  • 12.30 - Осуществление чина великого освящения воды и молебен;
  • 13.00 - Концертная программа с участием творческих коллективов КУ «Дворец
  • культуры» Житомирского городского совета;
  • с 13:00 до 16:00 - прием благодатной купели.
Тэги: Житомир, Гидропарк, купание, КРЕЩЕНИЕ
Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 15:34:40, Вчера
+1

В 16.30 п"янка до всрачу.
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