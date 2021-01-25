Мокрый снег и гололедица: жителей Житомирской области предупреждают об ухудшении погоды

26 января на территории Житомирской области в связи с перемещением на территорию Украины южного циклона ожидаются сложные погодные условия.
Ночью 26 января прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег и снег, на севере области местами значительные осадки.
Днем 26 января в южных районах небольшой мокрый снег и снег, на остальной территории - умеренные осадки.
Утром и днем усиление западного ветра до 15-20 м/с, метель. В течение суток налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц, I уровень опасности (желтый)"
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