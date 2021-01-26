В Житомире на оптовом рынке незаконно продавали алкоголь: налоговики изъяли 600 бутылок

"В рамках операции "Акциз-2021" сотрудники областной ГФС на одном из оптовых рынков Житомира провели проверку торгового павильона, где продавали алкоголь. При проверке выяснилось, что там продают ликероводочные изделия без разрешительных документов и сертификатов качества и без использования кассового аппарата", - говорится в сообщении.