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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 26 » 09:48:21

В Житомире на оптовом рынке незаконно продавали алкоголь: налоговики изъяли 600 бутылок

Сегодня, 09:59:21 354 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на оптовом рынке незаконно продавали алкоголь: налоговики изъяли 600 бутылок

 В Житомире на одном из оптовых рынков налоговики разоблачили нелегальный пункт продажи алкоголя. Алкоголь продавали без разрешительных документов и сертификатов соответствия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная фискальная служба в Житомирской области.
 

"В рамках операции "Акциз-2021" сотрудники областной ГФС на одном из оптовых рынков Житомира провели проверку торгового павильона, где продавали алкоголь. При проверке выяснилось, что там продают ликероводочные изделия без разрешительных документов и сертификатов качества и без использования кассового аппарата", - говорится в сообщении.


Оперативники изъяли более 600 бутылок общей стоимостью около 112 000 гривен.

На владельца торгового павильона составили административный протокол по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Тэги: алкоголь, налоговики, Житомир, незаконная продажа
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