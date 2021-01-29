Снежный циклон дошел до Житомира: на улицах работает техника

В ночь с 28 на 29 января в Житомире начался снегопад, на улицах города работала механизированная противогололедная бригада в составе 7 единиц спецтехники. Как сообщили "Журналу Житомира
" в городском совете, на дороги города высыпали около 119 тонн пескосмеси.
29 января на расчистке перекрестков и остановок общественного транспорта в КП "УАШ" работает 14 сотрудников.
На расчистке тротуаров задействовано 6 единиц техники и подрядные организации. 4 автомобиля и 9 работников посыпают тротуары.
"В дежурной смене механизированная противогололедная бригада в составе 8 единиц спецтехники"
, - добавили в горсовете.
Ситуация в области
По информации Службы автомобильных дорог
в Житомирской области, проезд путями государственного значения обеспечен.
"Для недопущения образования гололедицы на покрытии дорог государственного значения, превентивную обработку противогололедными материалами дорожники начали еще с прошлого вечера"
, - отмечают дорожники.
На обработке дорог противогололедными материалами задействовано 59 работников и 44 единицы спецтехники.
"На трассе М-06 Киев-Чоп проводится расчистка от снега автобусных остановок, пешеходных тротуаров и их обработка песчано-соляной смесью", - информирует САД.
По прогнозам синоптиков, в выходные тоже ожидаются осадки. 30 января утром и днем снег и мокрый снег, местами с дождем. На дорогах возможна гололедица. Температура ночью -2..- 7°, днем -3.. +2°. 31 января ночью небольшой снег, днем - без существенных осадков.
у самурая нет цели, только путь....