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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 29 » 10:38:50

Снежный циклон дошел до Житомира: на улицах работает техника

Сегодня, 10:38:50 702 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Снежный циклон дошел до Житомира: на улицах работает техника

 В ночь с 28 на 29 января в Житомире начался снегопад, на улицах города работала механизированная противогололедная бригада в составе 7 единиц спецтехники. Как сообщили "Журналу Житомира" в городском совете, на дороги города высыпали около 119 тонн пескосмеси.

29 января на расчистке перекрестков и остановок общественного транспорта в КП "УАШ" работает 14 сотрудников.

На расчистке тротуаров задействовано 6 единиц техники и подрядные организации. 4 автомобиля и 9 работников посыпают тротуары.

"В дежурной смене механизированная противогололедная бригада в составе 8 единиц спецтехники", - добавили в горсовете.
 

Ситуация в области


По информации Службы автомобильных дорог в Житомирской области, проезд путями государственного значения обеспечен.

"Для недопущения образования гололедицы на покрытии дорог государственного значения, превентивную обработку противогололедными материалами дорожники начали еще с прошлого вечера", - отмечают дорожники.

На обработке дорог противогололедными материалами задействовано 59 работников и 44 единицы спецтехники.
 

"На трассе М-06 Киев-Чоп проводится расчистка от снега автобусных остановок, пешеходных тротуаров и их обработка песчано-соляной смесью", - информирует САД.


По прогнозам синоптиков, в выходные тоже ожидаются осадки. 30 января утром и днем ​​снег и мокрый снег, местами с дождем. На дорогах возможна гололедица. Температура ночью -2..- 7°, днем ​​-3.. +2°. 31 января ночью небольшой снег, днем ​​- без существенных осадков. 
Тэги: Житомир, Снегопад, дороги
Комментариев: 2
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 11:09:21, Сегодня [Материал]
0

а в мэрии никто не работает
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:48:19, Сегодня [Материал]
+2

процесс наше всё
у самурая нет цели, только путь....
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