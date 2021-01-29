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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 29 » 12:56:00

Снимали аккумуляторы с машин: в Житомире «на горячем» поймали серийных воров

Сегодня, 13:33:00 813 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Снимали аккумуляторы с машин: в Житомире «на горячем» поймали серийных воров

 В Житомире правоохранители "на горячем" задержали воров автомобильных аккумуляторов. В полиции говорят, что молодчики могут быть причастны к десяткам подобных краж.

"Расследуя кражи аккумуляторов с автомобилей жителей областного центра, оперативники уголовного розыска Житомирского районного управления полиции провели ряд мероприятий для установления причастных лиц: опрашивали местных жителей, просматривали записи с камер видеонаблюдения, проводили отработку города и тому подобное. В результате ночью 28 января застали на месте совершения очередной кражи двух парней: они пытались вытащить из легковушки, оставленной во дворе многоэтажки, аккумуляторную батарею", - сообщили "ЖЖ" ГУ Нацполиции Житомирской области.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что они успели обокрасть еще 4 автомобиля и спрятали "добычу" неподалеку. Обнаруженное изъяли, а парней доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств.
 

"Задержанные - 20-летний житель Радомышльского района и 18-летний житомирянин. Младший уже был ранее судим за незаконное завладение транспортным средством. Сейчас установлена ​​их причастность к нескольким кражам из автомобилей, однако мы имеем обоснованные подозрения, что их было около двух десятков. Поэтому сейчас в рамках досудебного расследования выясняем все обстоятельства", - сообщил начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.


Воров задержали, в соответствии с ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: полиция, кража, Житомир, аккумулятор
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:46:53, Сегодня [Материал]
-2

то есть по версии полицаев им никто из жителей окрестных домов не звонил.
активисты выломали пять аккумов, а никто из "свидомых громадян" даже не почесался
прелестно.....
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