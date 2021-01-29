Снимали аккумуляторы с машин: в Житомире «на горячем» поймали серийных воров

"Задержанные - 20-летний житель Радомышльского района и 18-летний житомирянин. Младший уже был ранее судим за незаконное завладение транспортным средством. Сейчас установлена ​​их причастность к нескольким кражам из автомобилей, однако мы имеем обоснованные подозрения, что их было около двух десятков. Поэтому сейчас в рамках досудебного расследования выясняем все обстоятельства", - сообщил начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.