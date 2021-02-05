В Житомирской области разыскивают водителя-беглеца, сбившего пешехода

В Житомирской области полиция разыскивает водителя авто, который сбил пешехода и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 21:30 в городе Новоград-Волынский, сообщает пресс-служба полиции.
"Предварительно, водитель автомобиля, предположительно "ВАЗ", двигаясь по ул. Гетьмана Сагайдачного в г. Новоград-Волынский, совершил наезд на пешехода. После водитель уехал с места происшествия"
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В результате ДТП мужчина, 36-летний местный житель, получил травмы и был доставлен в местную больницу.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства, разыскивают автомобиль и водителя-беглеца.