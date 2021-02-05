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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 5 » 10:29:49

В Житомирской области разыскивают водителя-беглеца, сбившего пешехода

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В Житомирской области разыскивают водителя-беглеца, сбившего пешехода

 В Житомирской области полиция разыскивает водителя авто, который сбил пешехода и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 21:30 в городе Новоград-Волынский, сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно, водитель автомобиля, предположительно "ВАЗ", двигаясь по ул. Гетьмана Сагайдачного в г. Новоград-Волынский, совершил наезд на пешехода. После водитель уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина, 36-летний местный житель, получил травмы и был доставлен в местную больницу.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства, разыскивают автомобиль и водителя-беглеца.
Тэги: дтп, Житомирская область
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