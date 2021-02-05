Вымогал несуществующий долг: на площади Победы задержали 23-летнего житомирянина

4 февраля на площади Победы в Житомире полицейские задержали 23-летнего мужчину: его подозревают в вымогательстве денег.
"Мужчина обоснованно подозревается в вымогательстве передачи чужого имущества и денежных средств за несуществующий долг, совмещенном с угрозой причинения тяжких телесных повреждений", - сообщили "ЖЖ
" в полиции области.
Правоохранители добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения.
Фото: Житомир инфо
Досудебное расследование проводится по признакам уголовного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.
Согласно действующему законодательству указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.