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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 5 » 11:18:16

Вымогал несуществующий долг: на площади Победы задержали 23-летнего житомирянина

Сегодня, 11:19:02 814 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вымогал несуществующий долг: на площади Победы задержали 23-летнего житомирянина

 4 февраля на площади Победы в Житомире полицейские задержали 23-летнего мужчину: его подозревают в вымогательстве денег.

"Мужчина обоснованно подозревается в вымогательстве передачи чужого имущества и денежных средств за несуществующий долг, совмещенном с угрозой причинения тяжких телесных повреждений", - сообщили "ЖЖ" в полиции области.

Правоохранители добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения.

Фото: Житомир инфо

Досудебное расследование проводится по признакам уголовного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

Согласно действующему законодательству указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Тэги: полиция, вымогательство, Житомир, задержание
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