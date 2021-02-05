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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 5 » 13:52:37

Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое: Рада поддержала переход на электронные

Сегодня, 14:09:37 612 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое: Рада поддержала переход на электронные

 Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. "За" законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" проголосовали 265 народных избранников.

В документе говорится о введении учета в электронной форме, а также урегулировании автоматического назначения пенсии.
 

Главные изменения:

 
  • От бумажных трудовых книжек будут отказываться постепенно. Переходный период составляет 5 лет.
  • После того, как информация о работнике будет внесена в Государственный реестр, работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку на руки.
  • Переход к электронным трудовым книжкам позволит уменьшить расходы работодателей на бумажный документооборот и упростит доступ к информации.
  • Доступ к данным о стаже работы будет для назначения выплат по общеобязательного государственного страхования. В частности, речь о потере работоспособности.
  • Доступ к информации позволит формировать предложения, которые существуют на рынке труда.
  • Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесение недостоверных данных.

Также благодаря электронным книгам будет возможно ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат. Для этого на веб-портале Пенсионного фонда создадут электронные кабинеты.
Тэги: трудовая книжка, работа, Рада
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:12:04, Сегодня [Материал]
+2

Електронные будут подделывать с лёгкостью
European_Man
2 Viacheslav (European_Man)   • 14:33:19, Сегодня [Материал]
0

Не думаю, якщо реалізують нормально, як Дію, то буде добре. Якби ще інтегрувати в цю саму Дію... Але мабуть я багато хочу:)
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:34:36, Сегодня [Материал]
+2

"Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесение недостоверных данных."
Вголос з цього абзацу.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:42:06, Сегодня [Материал]
+1

да ладно
любой же сможет раз в год получить "вытяг" и подшить в папочку для бэкапа. Зато работодателям станет проще - приказ, запись в базе и пшёл вон на улицу. Обжаловать "запись в базе" станет сильно гемморойно.
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