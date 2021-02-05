Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое: Рада поддержала переход на электронные

Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. "За" законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" проголосовали 265 народных избранников.
В документе говорится
о введении учета в электронной форме, а также урегулировании автоматического назначения пенсии.
Главные изменения:
- От бумажных трудовых книжек будут отказываться постепенно. Переходный период составляет 5 лет.
- После того, как информация о работнике будет внесена в Государственный реестр, работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку на руки.
- Переход к электронным трудовым книжкам позволит уменьшить расходы работодателей на бумажный документооборот и упростит доступ к информации.
- Доступ к данным о стаже работы будет для назначения выплат по общеобязательного государственного страхования. В частности, речь о потере работоспособности.
- Доступ к информации позволит формировать предложения, которые существуют на рынке труда.
- Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесение недостоверных данных.
Также благодаря электронным книгам будет возможно ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат. Для этого на веб-портале Пенсионного фонда создадут электронные кабинеты.
Вголос з цього абзацу.
любой же сможет раз в год получить "вытяг" и подшить в папочку для бэкапа. Зато работодателям станет проще - приказ, запись в базе и пшёл вон на улицу. Обжаловать "запись в базе" станет сильно гемморойно.