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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 8 » 10:39:17

В Житомире полисмены задержали водителя Cadillac, который скрылся с места ДТП. ФОТО

Сегодня, 10:56:17 754 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полисмены задержали водителя Cadillac, который скрылся с места ДТП. ФОТО

 В Житомире правоохранители разыскали и задержали водителя Cadillac, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия. События разворачивались 7 февраля на Киевском шоссе и на Полевой.

"Вчера, около 18 часов, на спецлинию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Киевском шоссе. Заявитель сообщил, что неизвестный водитель, управляя автомобилем Cadillac, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем Fiat заявителя, после чего скрылся с места происшествия", - сообщает "Журналу Житомира" патрульная полиция.



Два экипажа патрульных направились на поиски виновника ДТП.
 

"Вскоре, на улице Космонавтов, патрульные обнаружили и путем блокировки остановили автомобиль Cadillac с явными механическими повреждениями", - отмечают правоохранители.


За рулем находился 27-летний мужчина. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Полицейские оформили на водителя Cadillac ряд административных материалов:
 
  • протокол по статье 122-4 КоАП (оставление места ДТП);
  • протокол по статье 124 КУпАП (совершение ДТП);
  • протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения);
  • постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (управление автомобилем без соответствующих документов).

Также транспортное средство нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.

Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 11:23:10, Сегодня [Материал]
+1

Штраф у 255 грн за покинення місця ДТП дуже всіх лякає, саме тому багато хто вважає якщо втечу то нікому нічого не винний, ніхто не скаже що був п'яний чи ні, і так далі, а як знайдуть то потім і лише 255 грн... Халявна дісконтна ціна за такий шанс. От якби виховних робіт з підмітання вулиць на пару місяців, от інша справа б.
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