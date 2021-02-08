В Житомире полисмены задержали водителя Cadillac, который скрылся с места ДТП. ФОТО

В Житомире правоохранители разыскали и задержали водителя Cadillac, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия. События разворачивались 7 февраля на Киевском шоссе и на Полевой.
"Вчера, около 18 часов, на спецлинию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Киевском шоссе. Заявитель сообщил, что неизвестный водитель, управляя автомобилем Cadillac, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасный интервал и совершил столкновение с автомобилем Fiat заявителя, после чего скрылся с места происшествия"
, - сообщает "Журналу Житомира
" патрульная полиция.
Два экипажа патрульных направились на поиски виновника ДТП.
"Вскоре, на улице Космонавтов, патрульные обнаружили и путем блокировки остановили автомобиль Cadillac с явными механическими повреждениями", - отмечают правоохранители.
За рулем находился 27-летний мужчина. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Полицейские оформили на водителя Cadillac ряд административных материалов
:
- протокол по статье 122-4 КоАП (оставление места ДТП);
- протокол по статье 124 КУпАП (совершение ДТП);
- протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения);
- постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (управление автомобилем без соответствующих документов).
Также транспортное средство нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.