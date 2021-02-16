В Житомире катастрофически упал уровень платежей за отопление – ЖТКЭ

"Нынешний отопительный сезон на середине. И можно уже говорить о том, что он отличается от других. Во-первых, неопределенность с ценой на газ, из-за чего наше предприятие вынуждено задержать выставление платежек за услуги за январь. Во-вторых, уровень оплаты за услуги является очень низким. Если сравнить объем предоставляемых услуг в деньгах с объемом оплаты населения с начала отопительного сезона, то сейчас он составляет около 52%. Этот же показатель за тот же период предыдущего года составлял 84%. Разница очень большая", - информирует ЖТКЭ.