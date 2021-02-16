Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17.02.2021    00:12:47
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 16 » 08:27:38

В Житомире катастрофически упал уровень платежей за отопление – ЖТКЭ

Вчера, 08:40:38 4200 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире катастрофически упал уровень платежей за отопление – ЖТКЭ

 В отопительном сезоне 2020/2021 годов житомиряне стали хуже платить за услуги централизованного теплоснабжения. Уровень оплаты упал более чем на 30%.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго".
 

"Нынешний отопительный сезон на середине. И можно уже говорить о том, что он отличается от других. Во-первых, неопределенность с ценой на газ, из-за чего наше предприятие вынуждено задержать выставление платежек за услуги за январь. Во-вторых, уровень оплаты за услуги является очень низким. Если сравнить объем предоставляемых услуг в деньгах с объемом оплаты населения с начала отопительного сезона, то сейчас он составляет около 52%. Этот же показатель за тот же период предыдущего года составлял 84%. Разница очень большая", - информирует ЖТКЭ.


На предприятии говорят, что ощущают на себе трудности всех житомирян.

"Понимаем, что цифры в платежках за тепло не добавляют оптимизма. Живем в режиме полной экономии, если точнее - дефицита. Но делаем все возможное, чтобы предоставлять качественные услуги, несмотря на все проблемы", - отметили коммунальщики.

Также КП поблагодарило всех житомирян которые вовремя платят за услуги теплоснабжения.
Тэги: житомиряне, отопление, оплата, коммуналка
Новости партнеров
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:00:29, Вчера [Материал]

А вас это удивляет? Вы раньше не знали, что чем дороже коммуналка, тем меньше платят? Элементарная экономика - чем ниже цены - тем больше прибыль. И наоборот.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:07:15, Вчера [Материал]

надо подписать меморандум
от житомирцев предлагаю в подписанты бомжа Васю, которого недавно #позвирячому побили охранники
Macarron
3 Chacarron (Macarron)   • 11:59:37, Вчера [Материал]

Подымите еще выше цены! Может лучше платить станут!
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 13:58:13, Вчера [Материал]

Не вижу ничего удивительного. Начальник теплокоммуненерго - знатный мошенник. Мошенникам платят только лохи. Кто хочет стать лохом? Никто. И начальнику все труднее - уж сильно хорошо о нем знают в городе. Так что как минимум меняйте блдь, а не двигайте кровати.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus