В Житомире катастрофически упал уровень платежей за отопление – ЖТКЭ

В отопительном сезоне 2020/2021 годов житомиряне стали хуже платить за услуги централизованного теплоснабжения. Уровень оплаты упал более чем на 30%.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго
".
"Нынешний отопительный сезон на середине. И можно уже говорить о том, что он отличается от других. Во-первых, неопределенность с ценой на газ, из-за чего наше предприятие вынуждено задержать выставление платежек за услуги за январь. Во-вторых, уровень оплаты за услуги является очень низким. Если сравнить объем предоставляемых услуг в деньгах с объемом оплаты населения с начала отопительного сезона, то сейчас он составляет около 52%. Этот же показатель за тот же период предыдущего года составлял 84%. Разница очень большая", - информирует ЖТКЭ.
На предприятии говорят, что ощущают на себе трудности всех житомирян.
"Понимаем, что цифры в платежках за тепло не добавляют оптимизма. Живем в режиме полной экономии, если точнее - дефицита. Но делаем все возможное, чтобы предоставлять качественные услуги, несмотря на все проблемы"
, - отметили коммунальщики.
Также КП поблагодарило всех житомирян которые вовремя платят за услуги теплоснабжения.