Житомирян предупреждают о риске схода с крыш домов снега и сосулек

С начала месяца в Житомире выпала двухмесячная норма осадков. В результате на крышах жилых домов, зданий и сооружений накопилось большое количество снега, который в период значительного колебания дневной и ночной температур воздуха превращается в ледяные наросты и сосульки.
Падение этих ледовых образований и снега с крыш может привести к травмированию и даже гибели жителей общины, повреждению личных транспортных средств, нанесению других значительный материальный ущерб.
Во избежание несчастных случаев и травматизма управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета призывает:
- руководителей предприятий, организаций и учреждений, на балансе которых находятся здания, строения и сооружения, управляющих многоквартирных домов, руководителей ЖСК, ОСМД и других организаций, осуществляющих содержание и обслуживание зданий жилого фонда общества, организовать своевременную уборку снега и сосулек с крыш, обеспечить своевременную очистки внутренних и внешних систем водоотведения ото льда, а в случае невозможности - оградить опасные участки территории в пределах своей ответственности;
"Будьте внимательными, находясь за рулем личного транспорта и выбирая место для его парковки, а также двигаясь пешком по улицам города. В период значительного снижения температуры, которая прогнозируется Житомирским областным гидрометцентром на текущей неделе, не оставляйте без крайней необходимости свои дома, а выходя на улицу, не забывайте тепло одеваться"
- граждан - быть особенно бдительными во время пребывания на улицах и во дворах города. Проходя вдоль домов, зданий и сооружений необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения с их крыш снега и сосулек, обходить места, обозначенные цветными лентами и предупредительными знаками.
, - призывает управление.