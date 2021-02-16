На трассе Киев-Чоп столкнулись два автомобиля: травмировалась женщина. ФОТО

В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 февраля около 16:40 вблизи поворота на пгт Пулины. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Opel, 26-летний житель Пулин, двигаясь по автодороге Киев-Чоп в направлении г. Житомира, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с легковым Renault под управлением 37-летней волынянки", - информируют правоохранители.
В результате ДТП 46-летняя пассажирка Opel получила телесные повреждения и была доставлена в травматологическое отделение Пулинской ЦРБ.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Фото: патрульная полиция