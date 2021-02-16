Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 17.02.2021    00:13:15
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 16 » 11:33:23

На трассе Киев-Чоп столкнулись два автомобиля: травмировалась женщина. ФОТО

Вчера, 11:46:23 789 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе Киев-Чоп столкнулись два автомобиля: травмировалась женщина. ФОТО

 В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 февраля около 16:40 вблизи поворота на пгт Пулины. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Opel, 26-летний житель Пулин, двигаясь по автодороге Киев-Чоп в направлении г. Житомира, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с легковым Renault под управлением 37-летней волынянки", - информируют правоохранители.




В результате ДТП 46-летняя пассажирка Opel получила телесные повреждения и была доставлена ​​в травматологическое отделение Пулинской ЦРБ.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Киев-Чоп, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus