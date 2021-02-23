Возмущенные селяне перекрыли трассу Киев-Чоп: недовольны темпами реконструкции моста. ФОТО

23 февраля в Житомирской области около 20 человек перекрыли автотрассу Киев-Чоп. Люди ходили по пешеходному переходу возле завода "Cersanit" и не пропускали машины.
Как информирует "Суспільне
", протестующие недовольны темпами реконструкции моста в селе Чижовка.
Они требовали возобновить работы по реконструкции моста, обустроить объездную дорогу и не пускать на объездную дорогу транзитные грузовики.
На месте происшествия присутствовали представители местных органов власти и работали правоохранители.
Фото: Суспільне
Что известно о реконструкции моста