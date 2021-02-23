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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 23 » 15:49:11

Возмущенные селяне перекрыли трассу Киев-Чоп: недовольны темпами реконструкции моста. ФОТО

Вчера, 15:54:11 952 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возмущенные селяне перекрыли трассу Киев-Чоп: недовольны темпами реконструкции моста. ФОТО

 23 февраля в Житомирской области около 20 человек перекрыли автотрассу Киев-Чоп. Люди ходили по пешеходному переходу возле завода "Cersanit" и не пропускали машины.

Как информирует "Суспільне", протестующие недовольны темпами реконструкции моста в селе Чижовка.

Они требовали возобновить работы по реконструкции моста, обустроить объездную дорогу и не пускать на объездную дорогу транзитные грузовики.

На месте происшествия присутствовали представители местных органов власти и работали правоохранители.

Фото: Суспільне
 

Что известно о реконструкции моста


Искусственное сооружение, длиной более 100 метров, находится на пути Р-49 Васьковичи - Шепетовка. Его капитально не ремонтировали с момента постройки - 1953 года.

Реконструкцию начали в июле 2020 года. Тендер на проведение работ выиграла польская компания SP.Z O.O.Mast-Bud. Стоимость работ - 40,5 млн грн.

В январе 2021 года работы на объекте остановились. Подрядчик заявил о проблемах с финансированием. При возобновлении финансирования подрядчик обещал, что объект сдадут до 20 мая.

Интересно, что по условиям тендера подрядчик должен выполнить все работы до конца 2021 года.
 
 
 


Тэги: протест, мост, Киев-Чоп, Житомирщина
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Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:11:49, Вчера [Материал]

идиоты, а люди причем которые они трассу перекрывают ?
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