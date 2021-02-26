Руководство ЖТКЭ уличили в растрате бюджетных средств: только на закупке песка украли 1 млн грн

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении руководства коммунального предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» на растрате миллионов бюджетных средств при проведении закупок.
«По данным предварительного следствия, должностные лица предприятия подписали ряд договоров на поставку строительных материалов для проведения текущих и капитальных работ на объектах отрасли. При этом руководство КП воспользовалось исключительным правом проведения прямых закупок без процедуры открытых торгов и заключило контракты с аффилированной местной фирмой»
, – сообщила 26 февраля пресс-група Управления СБ Украины
в Житомирской области.
Инициированная СБУ проверка показала, что по этой схеме злоумышленники присвоили миллионы гривен из-за искусственного завышения рыночных цен на товары. Отмечается, что только при приобретении песка и щебня руководство предприятия незаконно вывело из бюджета почти 1 млн грн.
«Во время обысков в помещениях коммунального предприятия Житомирского городского совета и в офисе фирмы-поставщика правоохранители изъяли финансово-бухгалтерскую и договорную документацию, которую добавили к доказательной базе. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», – добавляет спецслужба.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления точных размеров нанесенного ущерба и привлечения к ответственности всех причастных лиц.