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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 26 » 13:20:19

Руководство ЖТКЭ уличили в растрате бюджетных средств: только на закупке песка украли 1 млн грн

Сегодня, 13:34:19 991 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Руководство ЖТКЭ уличили в растрате бюджетных средств: только на закупке песка украли 1 млн грн

 Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении руководства коммунального предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» на растрате миллионов бюджетных средств при проведении закупок.

«По данным предварительного следствия, должностные лица предприятия подписали ряд договоров на поставку строительных материалов для проведения текущих и капитальных работ на объектах отрасли. При этом руководство КП воспользовалось исключительным правом проведения прямых закупок без процедуры открытых торгов и заключило контракты с аффилированной местной фирмой», – сообщила 26 февраля пресс-група Управления СБ Украины в Житомирской области.

Инициированная СБУ проверка показала, что по этой схеме злоумышленники присвоили миллионы гривен из-за искусственного завышения рыночных цен на товары. Отмечается, что только при приобретении песка и щебня руководство предприятия незаконно вывело из бюджета почти 1 млн грн.


 

«Во время обысков в помещениях коммунального предприятия Житомирского городского совета и в офисе фирмы-поставщика правоохранители изъяли финансово-бухгалтерскую и договорную документацию, которую добавили к доказательной базе. Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», – добавляет спецслужба.


Сейчас продолжаются следственные действия для установления точных размеров нанесенного ущерба и привлечения к ответственности всех причастных лиц. 

Тэги: закупки, СБУ, Житомир, бюджет, Теплокоммунэнерго
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Комментариев: 4
danza
1 Светлана (danza)   • 13:50:54, Сегодня [Материал]

Ну, и долго еще будут Рогожина отмазывать? Пустили козла в огород...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:29:04, Сегодня [Материал]

скучно
где спецназ, выламывание дверей болгаркой и прочие ништяки
так лайков не получить....
DomA
3 Владимир (DomA)   • 17:51:54, Сегодня [Материал]

обленерго наступні
Vovik-RF
4 Vovik (Vovik-RF)   • 18:59:44, Сегодня [Материал]

И, таки, СЛАВА УКРАЇНІ!!! ЗЛОДІЯМ СЛАВА!!!
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