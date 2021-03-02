Сбил подростка и попытался скрыть преступление: в Бердичеве будут судить виновника смертельного ДТП

На Житомирщине будут судить водителя, которого обвиняют в смертельном дорожно-транспортном происшествии и оставлении несовершеннолетнего потерпевшего без помощи. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло в декабре в городе Бердичеве.
"Местный житель, 1977 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 2705, двигаясь в удовлетворительных условиях дорожного движения, проявил невнимательность и совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части улицы. В результате наезда несовершеннолетний парень получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. Кроме этого, обвиняемый, понимая противоправность своих преступных действий, перенес пострадавшего от места наезда к торговым рядам центрального овощного рынка, где оставил без помощи", - информирует ведомство.
Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего и оставление лица в опасности (ч.1 ст.135, ч.2 ст.286 УК Украины).
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, 27 декабря 2020 года на одном из рынков Бердичева обнаружили труп 16-летнего парня. Позже стало известно, что подросток погиб в результате дорожно-транспортного происшествия - был сбит микроавтобусом
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