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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 2 » 09:05:49

Сбил подростка и попытался скрыть преступление: в Бердичеве будут судить виновника смертельного ДТП

Сегодня, 09:25:49 636 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбил подростка и попытался скрыть преступление: в Бердичеве будут судить виновника смертельного ДТП

 На Житомирщине будут судить водителя, которого обвиняют в смертельном дорожно-транспортном происшествии и оставлении несовершеннолетнего потерпевшего без помощи. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло в декабре в городе Бердичеве.
 

"Местный житель, 1977 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 2705, двигаясь в удовлетворительных условиях дорожного движения, проявил невнимательность и совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части улицы. В результате наезда несовершеннолетний парень получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. Кроме этого, обвиняемый, понимая противоправность своих преступных действий, перенес пострадавшего от места наезда к торговым рядам центрального овощного рынка, где оставил без помощи", - информирует ведомство.


Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего и оставление лица в опасности (ч.1 ст.135, ч.2 ст.286 УК Украины).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 27 декабря 2020 года на одном из рынков Бердичева обнаружили труп 16-летнего парня. Позже стало известно, что подросток погиб в результате дорожно-транспортного происшествия - был сбит микроавтобусом.
Тэги: Бердичев, дтп, суд, Подросток
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 09:49:31, Сегодня [Материал]

не прошло и трех месяцев как уже будут судить, а с депутатишкой что женщину в Тетеревке сбил третий год тянут.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:37:30, Сегодня [Материал]

насчет депутата...уже не посадят, по другому надо с ним действовать...он вообще внешне такой противный и наглый, убил человека на зербе, раскаяния ноль.

А по поводу этого микроавтобуса, так тип набухался и валялся на проезжой части, как по мне водитель частично виноват.
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