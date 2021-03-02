Сбил подростка и попытался скрыть преступление: в Бердичеве будут судить виновника смертельного ДТП

"Местный житель, 1977 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 2705, двигаясь в удовлетворительных условиях дорожного движения, проявил невнимательность и совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части улицы. В результате наезда несовершеннолетний парень получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался. Кроме этого, обвиняемый, понимая противоправность своих преступных действий, перенес пострадавшего от места наезда к торговым рядам центрального овощного рынка, где оставил без помощи", - информирует ведомство.