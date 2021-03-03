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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 3 » 14:26:36

Занесло на скользкой дороге: камеры засняли момент ДТП возле Чудновского моста. ВИДЕО

Вчера, 14:46:35 1582 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Занесло на скользкой дороге: камеры засняли момент ДТП возле Чудновского моста. ВИДЕО

 В Житомире водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 3 марта на опасном участке рядом с Чудновским мостом.

Об этом в соцсети сообщил Городской информационный центр и опубликовал момент ДТП, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что по улице Леха Качиньского в направлении центра города двигались два автомобиля ВАЗ. Сначала на дороге занесло фургон, однако водитель справился с управлением и предотвратил столкновение с другими авто и отбойником.

Через несколько секунд на этом же участке занесло 2110. Водитель пытался выровнять машину, но вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery.

Автомобили получили механические повреждения, к счастью никто серьезно не пострадал. 

Тэги: камеры наблюдения, дтп, Житомир
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 16:03:16, Вчера [Материал]

водила увидел как впереди занесло фургон, очканул и начал дергаться руль. как результат занос. Ну а виноваты комунальщики так как не обработали опасный участок дороги.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:40:45, Вчера [Материал]

все верно, но ему притормаживать не стоило
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:54:53, Вчера [Материал]

таксиста жалко
попал на ровном месте
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