Занесло на скользкой дороге: камеры засняли момент ДТП возле Чудновского моста. ВИДЕО

В Житомире водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 3 марта на опасном участке рядом с Чудновским мостом.
Об этом в соцсети сообщил Городской информационный центр
и опубликовал момент ДТП, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что по улице Леха Качиньского в направлении центра города двигались два автомобиля ВАЗ. Сначала на дороге занесло фургон, однако водитель справился с управлением и предотвратил столкновение с другими авто и отбойником.
Через несколько секунд на этом же участке занесло 2110. Водитель пытался выровнять машину, но вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery.
Автомобили получили механические повреждения, к счастью никто серьезно не пострадал.