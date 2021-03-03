Украина отказывается от летнего времени и перевода часов: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине", которым предлагается отменить сезонный перевод часов раз в полгода.
Если закон примут полностью, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а постоянно будет нынешнее зимнее время, или UTC+2 по международной шкале, информирует BBC News Україна
.
Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории. Тогда как на летнее время часы переводят каждую весну, чтобы рабочие часы больше приходились на световой день - и таким образом, как считается, экономились средства на электроэнергию.
В Украине переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью переводят стрелку на час назад, а весной - вперед.
Когда теперь в последний раз переведут стрелки часов в Украине пока неизвестно. Похоже, что 28 марта страна еще перейдет на летнее время, а осенью 2021-го - вернется уже на постоянное зимнее.
Чтобы не переходить на летнее время сейчас, ряд депутатов предлагает принять этот законопроект
как можно быстрее - поэтому инициативу ко второму чтению будут готовить по сокращенной процедуре.
Автор законопроекта, избранный от "Слуги народа" вицеспикер Руслан Стефанчук объясняет, что адаптация к переводу часов раз в полгода плохо влияет на здоровье людей.
"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, который негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней", - пишет он в пояснительной записке.
Он добавляет, что сезонный перевод часов, по мнению неназванных ученых, приводит к сердечно-сосудистым и иммунным болезням, ведь прерывает биологические циклы.
"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению"
, - аргументирует Руслан Стефанчук.
В 2011 году Украина уже отменяла переход на зимнее время, но потом решение отменили из-за волны возмущения. Ведь это сделали вслед за Россией.
В Украине переводить время на час вперед начали летом 1981 года - вместе с остальными республиками СССР. А всего в мире часы переводят в около ста странах - эта практика появилась в начале ХХ века. Хотя все больше государств от этого отказываются.
Как в ЕС
В 2019 году Европарламент отменил обязательный перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. Это означает, что с 2021 года каждый член Евросоюза сможет сам выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.
До этого у ЕС была специальная директива, которая обязывала все 28 стран-членов переходить на летнее время в последнее воскресенье марта, и на зимнее - в последнее воскресенье октября.
Перед этим прошло публичное обсуждение идеи с отказом от сезонного времени, в которой приняли участие более 4,6 млнграждан ЕС - абсолютное большинство высказалось за то, чтобы отменить перевод часов.
Те страны, которые откажутся от постоянных переходов на летнее и зимнее время, в последний раз переведут часы в октябре 2021 года.
Решение Европарламента - еще не точка в этом вопросе: оно стало основой для дискуссий между странами ЕС, ведь в Еврокомиссии опасаются, что разнобой со временем в разных странах приведет к экономическим потерям.