Напередодні свята весни та краси - 8 березня Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк привітав жінок Житомира та Житомирської області з цим святом.
Чарівні, милі жінки! Зі святом весни, краси та любові!
Віки і тисячоліття осяяні вашою мудрістю і красою!
Завдяки вашій життєвій силі, із віку в вік продовжується рід людський на Землі…
Якщо краса врятує світ – це буде ваша краса!
Нехай це свято зігріває надіями, а любов і віра огортають вас і ваші родини теплом, ніжністю і добробутом...
Будьте завжди щасливими і коханими!
З повагою
голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк