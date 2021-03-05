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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Март » 5 » 09:02:49

Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк привітав жінок з 8 березня     Реклама  

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Голова Житомирської обласної організації політичної партії

Напередодні свята весни та краси - 8 березня Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк привітав жінок Житомира та  Житомирської області з цим святом.

Чарівні, милі жінки! Зі святом весни, краси та любові!

Віки і тисячоліття осяяні вашою мудрістю і красою!

Завдяки вашій життєвій силі, із віку в вік продовжується рід людський на Землі…

Якщо краса врятує світ – це буде ваша краса!

Нехай це свято зігріває надіями, а любов і віра огортають вас і ваші родини теплом, ніжністю і добробутом...

Будьте завжди щасливими і коханими!

З повагою
голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк


 
Тэги: 8 березня
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