После праздничного застолья 8 марта мужчина избил соседку: через день женщина умерла

На следующее утро после женского праздника 8 марта, от медиков поступило сообщение в полицию о госпитализации 45-летней женщины в бессознательном состоянии. Её доставили в больницу с тяжелыми травмами, полученными в результате избиения. Причастного к нанесению телесных повреждений следователи Житомирского районного управления установили и задержали. К сожалению 10 марта женщина умерла.
Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Черняховской больницы из села Высокого. За несколько дней до этого по месту жительства ее семьи произошел пожар и их дом сгорел. Женщину вместе с мужем временно приютил один из соседей. Поэтому в крайне тяжелом состоянии и без сознания ее забирала «скорая» вечером 9 марта из его дома.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что между хозяином и женщиной произошел бытовой конфликт. Эмоции, усиленные многодневным употреблением алкоголя, в ходе спора из-за беспорядков в квартире, достигли предела. 34-летний мужчина избил потерпевшую, причинив ряд тяжелых травм.
- Выясняя обстоятельства, мы узнали, что в момент конфликта дома находилась женщина, которая спала, и хозяин дома, который только что вернулся от соседей после застолья. Кстати, незадолго до этого они оба там находились, а их «празднование 8 марта» началось еще накануне и продолжалось, по сути, уже несколько дней, - рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.
По факту избиения женщины было открыто уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
34-летнего подозреваемого следователи задержали в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, повлекшее смерть человека (ч.2 ст. 121 УК) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Мужчина проживал сам, вся его семья - два брата, сестра и родители, умерли или погибли при различных обстоятельствах, но так или иначе связанных со злоупотреблением алкоголем, - добавил Сергей Синявский.
За содеянное молодому может грозить тюремное заключение сроком от 7 до 10 лет.
Отдел коммуникации полиции Житомирской области