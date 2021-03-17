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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 17 » 11:57:08

Житомирский суд взял под стражу женщину, которая вербовала девушек для порносъемок

Сегодня, 12:21:08 549 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд взял под стражу женщину, которая вербовала девушек для порносъемок

 Королёвский районный суд Житомира взял под стражу 58-летнюю женщину, которую подозревают в вербовке малолетних девушек для порносъемок. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

"Противоправной деятельностью длительное время занимались жители города Овруч, мать и сын. Оборудуя в собственном доме комнату под фотостудию, сын проводил фотосессии малолетних девушек в откровенной одежде", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, женщина подыскивала в семьях, оказавшихся в трудной экономической ситуации, малолетних девушек. Матерям объясняла, что нужны модели для рекламы детской одежды, взамен "благодарила" одеждой и денежными средствами.

Судебная экспертиза признала фотографии, как продукцию порнографического содержания. Фото в дальнейшем выкладывали в сети Интернет на специальном сайте, а за просмотр получали денежное вознаграждение.

После разоблачения незаконной деятельности, для избежания уголовной ответственности, женщина скрывалась, Однако 11 марта была задержана правоохранительными органами в Киеве.
 

"При принципиальной позиции процессуального прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога на сумму 340 тыс. грн, о чем Королёвским районным судом города Житомира 12.03.2021 вынесено соответствующее постановление", - сообщает прокуратура.


Материалы относительно "фотографа" были выделены в отдельное уголовное производство. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 149 УК Украины направлен в суд, где продолжается рассмотрение.
Тэги: Девушки, порносъемки, Житомирская область, фотографии
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