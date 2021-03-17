Житомирский суд взял под стражу женщину, которая вербовала девушек для порносъемок

Королёвский районный суд Житомира взял под стражу 58-летнюю женщину, которую подозревают в вербовке малолетних девушек для порносъемок. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
"Противоправной деятельностью длительное время занимались жители города Овруч, мать и сын. Оборудуя в собственном доме комнату под фотостудию, сын проводил фотосессии малолетних девушек в откровенной одежде"
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По информации ведомства, женщина подыскивала в семьях, оказавшихся в трудной экономической ситуации, малолетних девушек. Матерям объясняла, что нужны модели для рекламы детской одежды, взамен "благодарила" одеждой и денежными средствами.
Судебная экспертиза признала фотографии, как продукцию порнографического содержания. Фото в дальнейшем выкладывали в сети Интернет на специальном сайте, а за просмотр получали денежное вознаграждение.
После разоблачения незаконной деятельности, для избежания уголовной ответственности, женщина скрывалась, Однако 11 марта была задержана правоохранительными органами в Киеве.
"При принципиальной позиции процессуального прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога на сумму 340 тыс. грн, о чем Королёвским районным судом города Житомира 12.03.2021 вынесено соответствующее постановление", - сообщает прокуратура.
Материалы относительно "фотографа" были выделены в отдельное уголовное производство. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 149 УК Украины направлен в суд, где продолжается рассмотрение.