В житомирской тюрьме зафиксировали вспышку коронавируса

В учреждении исполнения наказаний обнаружили больных COVID-19. Житомирское районное управление полиции проводит расследование. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
"В среду, 17 марта 2021 года, Житомирской окружной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в государственном учреждении исполнения наказаний по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины"
, – отмечает ведомство
.
В ходе проверки установлено, что в учреждении исполнения наказаний вследствие нарушения санитарных правил и норм (карантинных мер), допущено распространение заболевания COVID-19 среди осужденных.
По состоянию на 17 марта зафиксировано заболевание у 20 заключенных, все они находятся на изоляции.
По информации центра общественного здоровья, по состоянию на утро 18 января в Житомире зафиксировано 4309 активных ковид-больных.