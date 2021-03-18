Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 18.03.2021    16:27:10
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 18 » 13:46:17

В житомирской тюрьме зафиксировали вспышку коронавируса

Сегодня, 14:07:17 391 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В житомирской тюрьме зафиксировали вспышку коронавируса

 В учреждении исполнения наказаний обнаружили больных COVID-19. Житомирское районное управление полиции проводит расследование. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

"В среду, 17 марта 2021 года, Житомирской окружной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в государственном учреждении исполнения наказаний по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины", – отмечает ведомство.

В ходе проверки установлено, что в учреждении исполнения наказаний вследствие нарушения санитарных правил и норм (карантинных мер), допущено распространение заболевания COVID-19 среди осужденных.

По состоянию на 17 марта зафиксировано заболевание у 20 заключенных, все они находятся на изоляции.

По информации центра общественного здоровья, по состоянию на утро 18 января в Житомире зафиксировано 4309 активных ковид-больных.
Тэги: коронавирус, тюрьма, УИН
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus