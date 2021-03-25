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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Март » 25 » 14:53:36

Акційна рекламна пропозиція для місцевого бізнесу     Реклама  

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Акційна рекламна пропозиція для місцевого бізнесу

 Враховуючи ситуацію в країні, ми намагаємось бути ближче до місцевого бізнесу та створили вигідну акційну пропозицію, котра поєднує велике охоплення аудиторії та має привабливу ціну. 

Пропозиція включає в себе: рекламу в маршрутках на спинах сидінь у кількості 10 маршрутних транспортних засобів та розміщення 15-секундного ролика на 20 рекламних моніторах.
 

Переваги реклами на спинках сидінь:

 
  • Вплив на широку цільову аудиторію;
  • рекламна листівка розташована перед очима пасажира та може бути доступна для сприйняття рекламного оголошення;
  • формат А4, на якому гармонійно розміщена інформація про компанії, акційна пропозиція або тип послуг, контактна інформація;
  • тільки цей носій забезпечує 20-хвилинний контакт з рекламним носієм;
  • повторні контакти з потенційним покупцем.


Переваги відеореклами у маршрутках:

 
  • Рухома реклама;
  • покриває всі райони міста;
  • безперервна трансляція;
  • Окрім рекламного контенту, відеоряд наповнений цікавинками та розважальним контентом для посилення уваги аудиторії з рекламним носієм.





Встигни замовити! Лише з 25 по 31 березня вартість розміщення - 7800 грн на місяць! 

Акційна пропозиція діє за умови рекламування терміном на 2 місяці.

KRAN — рекламна агенція, власники конструкцій та оператори реклами в Житомирі, на ринку рекламних послуг з 2007 року.

KRAN — ефективні маркетингові рішення.

Пошта: kran.agency@gmail.com 

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Телефон:
  • 067 100 46 23
  • 063 480 92 20
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