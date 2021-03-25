Акційна рекламна пропозиція для місцевого бізнесу

Враховуючи ситуацію в країні, ми намагаємось бути ближче до місцевого бізнесу та створили вигідну акційну пропозицію, котра поєднує велике охоплення аудиторії та має привабливу ціну.
Пропозиція включає в себе: рекламу в маршрутках на спинах сидінь
у кількості 10 маршрутних транспортних засобів та розміщення 15-секундного ролика на 20 рекламних моніторах
.
Переваги реклами на спинках сидінь:
- Вплив на широку цільову аудиторію;
- рекламна листівка розташована перед очима пасажира та може бути доступна для сприйняття рекламного оголошення;
- формат А4, на якому гармонійно розміщена інформація про компанії, акційна пропозиція або тип послуг, контактна інформація;
- тільки цей носій забезпечує 20-хвилинний контакт з рекламним носієм;
- повторні контакти з потенційним покупцем.
Переваги відеореклами у маршрутках:
- Рухома реклама;
- покриває всі райони міста;
- безперервна трансляція;
- Окрім рекламного контенту, відеоряд наповнений цікавинками та розважальним контентом для посилення уваги аудиторії з рекламним носієм.
Встигни замовити! Лише з 25 по 31 березня вартість розміщення - 7800 грн на місяць!
Акційна пропозиція діє за умови рекламування терміном на 2 місяці.
KRAN — рекламна агенція
, власники конструкцій та оператори реклами в Житомирі, на ринку рекламних послуг з 2007 року.
KRAN — ефективні маркетингові рішення.
Пошта
: kran.agency@gmail.com
Соціальні мережі:
Телефон:
- 067 100 46 23
- 063 480 92 20