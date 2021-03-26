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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 26 » 12:36:03

Вандалы изуродовали зону отдыха на окраине Житомира. ФОТО

Сегодня, 13:07:03 1170 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вандалы изуродовали зону отдыха на окраине Житомира. ФОТО

 Осенью 2020 году на окраине Житомира вблизи Богунского карьера работники лесничества обустроили экологическую тропу. "Изюминкой" этого рекреационного объекта было то, что он расположен в лесу и практически в черте города.

Лесоводы построили удобные скамьи, упорядочили дорожку, вдоль нее установили информационные стенды и мусоросборники.

Утром 26 марта лесная охрана обнаружили, что рекреационную зону изуродовали вандалы.


 

"Лесная охрана лесничества оторопела, увидев, как (будем надеяться!) отдельные наши граждане проявляют свою любовь к тому, что нас окружает, и уважение к чужому труду. Порисованные лавки и стенды, из которых можно было узнать интересную информацию о лесе, о том, чем он живет. Как говорят в таких случаях, слов нет", - рассказала Наталья Горай, руководитель пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.




По факту повреждения зоны отдыха управление обратилось в полицию. Сейчас идет поиск вандалов.

 
​​​​​​Сюжет об открытии экологической тропы / C-TV
Тэги: вандализм, Зона отдыха, Житомир
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Комментариев: 9
predi
1 predi (predi)   • 13:29:22, Сегодня [Материал]

Коцапи в істерії рулять з провокативними зображеннями.
Подивіться на перше фото як спохабили один з наших символів, да і інші.
Достойні подонки кремлівського вбивці.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:41:15, Сегодня [Материал]

Що саме там є "вашим" символом, пане пацієнт? Скандинавські руни, нацистська свастика, або шифр 14/88?
predi
5 predi (predi)   • 16:40:54, Сегодня [Материал]

Не буду на одержимого, вродженого пенькуватим і вирощеним кацапським чмом реагувати, але всеж...
Ти відкрито захищаєш те кацапське бидло котре испохаблює нашу символіку навіть на нейтральних туристичних маршрутах?
Кацапе йокнутий котрий Святослав (SlavaNibiru) ти коли сидиш за клавіатурою то передбачай статтю УК котру ти порушуеш і те що зробив.
Бо твоє відбілювання цих провокаторів наводить на думку, що це твоїх особистих рук діло!
Признавайся ватне бидло що зробив це ти!
SlavaNibiru
8 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:33:25, Сегодня [Материал]

Де я відкрито захищаю гітлеродрочерів, телепко горбате? Ти ж сам вище їх символи з якогось дива назвав українськими.
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:01:46, Сегодня [Материал]

Згоден на всі 100%!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:37:51, Сегодня [Материал]

Чому одразу "вандали"? Судячи з написів, це були невідомі патріоти з С14 або ультраси з White Zt Family. Завітали до лісу Перуну помолитися, побачили пам'ятник з єврейськими буквами і вирішили влаштувати невеличку акцію протесту.
predi
6 predi (predi)   • 16:41:54, Сегодня [Материал]

А якою краскою ти це малював?
Якої фірми, а кацапський ублюдок?
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 17:00:29, Сегодня [Материал]

Это красил хохляцкий выродок Иванюк, говняной краской, такой же, как и сам Иванюк.
predi
9 predi (predi)   • 17:50:56, Сегодня [Материал]

Може він, а може і не він.
Чекаю доказів, але чомусь на вору і шапка горить....
То ти був разом з подонкуватим Святослав (SlavaNibiru)?
Одна команда кацапьких ідіотів котрі роблять для людства зло і виконують забаганки кремлівського вбивці у котрого руки по лікоть в крові?
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