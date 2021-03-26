Вандалы изуродовали зону отдыха на окраине Житомира. ФОТО

Осенью 2020 году на окраине Житомира вблизи Богунского карьера работники лесничества обустроили экологическую тропу. "Изюминкой" этого рекреационного объекта было то, что он расположен в лесу и практически в черте города.
Лесоводы построили удобные скамьи, упорядочили дорожку, вдоль нее установили информационные стенды и мусоросборники.
"Лесная охрана лесничества оторопела, увидев, как (будем надеяться!) отдельные наши граждане проявляют свою любовь к тому, что нас окружает, и уважение к чужому труду. Порисованные лавки и стенды, из которых можно было узнать интересную информацию о лесе, о том, чем он живет. Как говорят в таких случаях, слов нет", - рассказала Наталья Горай, руководитель пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
По факту повреждения зоны отдыха управление обратилось в полицию. Сейчас идет поиск вандалов.
Сюжет об открытии экологической тропы / C-TV