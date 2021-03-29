В Житомире три десятка медиков требовали увольнения директора областной больницы. ВИДЕО

Сегодня, 29 марта, около 30 медицинских работников Житомирской областной больницы вышли на акцию протеста. Они требуют увольнения генерального директора заведения Богдана Леськива.
По словам участников акции, медицинскому персоналу не выплачивают дополнительные средства за лечение больных COVID-19, в больнице отсутствуют некоторые медикаменты и устаревшее оборудование, передает "Суспільне".
Врач-анестезиолог Вадим Смага рассказал, что больница не обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких, кардиомониторами для контроля состояния больных.
"Аппараты в операционных старые - это аппараты восьмидесятых годов, старше меня. Нет адекватной работы лифтов, которые постоянно ломаются и очень долго стоят на ремонте", - отметил врач.
Кроме того, по словам митингующих, многие из них не получают надбавку к зарплате за лечение больных COVID-19. В больнице часто отсутствуют медикаменты для лечения больных, поэтому врачи вынуждены просить родственников пациентов, чтобы те покупали лекарства за собственные средства.
Врач-анестезиолог Дмитрий Петяк отметил, что из-за этого на них жалуются родственники пациентов.
"На нас родственники жалуются, а руководители говорят, что все нормально, поэтому мы требуем увольнения руководителя и просим, чтобы нам в этом помог Министр здравоохранения, которого в прошлый раз обманули и сказали, что все нормально. Но на самом деле ничего нормального нет. Если бы у нас было все прекрасно, как вы думаете, мы бы собрались сегодня здесь?" - отметил он.
Тех врачей, которые указывают на недостатки в работе больницы и жалуются на руководство, по словам медиков, сразу же начинают травить постоянными выговорами. Среди таких, в частности, заведующая отделением интенсивной терапии Алена Шевчук. Женщина пожаловалась на "горячую линию" Минздрава, после чего получила выговор за якобы то, что не ознакомила своих работников с информацией о COVID-19.
"Они подписывали, что я их знакомлю с информацией по COVID-19, я не верю, что они ничего не знали, - говорит Алена Шевчук. - Однако Богдан Лескив сказал, что не знали, и за это дал мне выговор незаконный, мне и еще трем заведующим отделений. Такие незаконные выговоры здесь имеет каждый третий, только где-то что-то - сразу выговор", - рассказала она.
Фото: Суспільне
Обвинение медиков генеральный директор больницы отвергает, говорит, что за последнее время в больнице работали три проверки из различных учреждений - ни одна из них не нашла нарушений в аспектах, о которых говорили митингующие.
"По просьбам этих людей были уже три проверки больницы: одна проверка - облгосадминистрация, вторая - областной совет, третья - Министерство здравоохранения. Все три проверки, которые подробно изучили положение вещей в больнице, не нашли нарушений ни с точки зрения выплат зарплат, ни с других. У нас есть все необходимые средства для оказания помощи больным COVID-19, начиная от тех, которые стоят копейки, и заканчивая такими препаратами как "Актемра", одна доза которого стоит десять тысяч гривен", - рассказал генеральный директор Житомирской областной больницы Богдан Леськив.
В областной государственной администрации участников акции приглашают лично на прием к заместителю председателя облгосадминистрации Наталье Остапченко и готовы собрать еще одну комиссию для проверки деятельности медицинского учреждения.
"Уже несколько рабочих групп было создано, несколько раз пытались разобраться в ситуации, что там происходит, - говорит Наталья Остапченко. - Нужно просто людей выслушать, если, действительно, что-то не так, мы будем обращаться в областной совет, снова соберем совместную комиссию по изучению этому вопросу. Со своей стороны хочу сказать, что готова лично выслушать людей и навести там мир и порядок".
Напомним, в декабре 2020 года комиссия Житомирской облгосадминистрации провела служебную проверку в областной клинической больнице имени Гербачевского, к работе которой свои замечания высказал министр здравоохранения Максим Степанов.