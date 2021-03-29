В Житомире три десятка медиков требовали увольнения директора областной больницы. ВИДЕО

"На нас родственники жалуются, а руководители говорят, что все нормально, поэтому мы требуем увольнения руководителя и просим, ​​чтобы нам в этом помог Министр здравоохранения, которого в прошлый раз обманули и сказали, что все нормально. Но на самом деле ничего нормального нет. Если бы у нас было все прекрасно, как вы думаете, мы бы собрались сегодня здесь?" - отметил он.

"Они подписывали, что я их знакомлю с информацией по COVID-19, я не верю, что они ничего не знали, - говорит Алена Шевчук. - Однако Богдан Лескив сказал, что не знали, и за это дал мне выговор незаконный, мне и еще трем заведующим отделений. Такие незаконные выговоры здесь имеет каждый третий, только где-то что-то - сразу выговор", - рассказала она.

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"По просьбам этих людей были уже три проверки больницы: одна проверка - облгосадминистрация, вторая - областной совет, третья - Министерство здравоохранения. Все три проверки, которые подробно изучили положение вещей в больнице, не нашли нарушений ни с точки зрения выплат зарплат, ни с других. У нас есть все необходимые средства для оказания помощи больным COVID-19, начиная от тех, которые стоят копейки, и заканчивая такими препаратами как "Актемра", одна доза которого стоит десять тысяч гривен", - рассказал генеральный директор Житомирской областной больницы Богдан Леськив.

"Уже несколько рабочих групп было создано, несколько раз пытались разобраться в ситуации, что там происходит, - говорит Наталья Остапченко. - Нужно просто людей выслушать, если, действительно, что-то не так, мы будем обращаться в областной совет, снова соберем совместную комиссию по изучению этому вопросу. Со своей стороны хочу сказать, что готова лично выслушать людей и навести там мир и порядок".